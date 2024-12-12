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Haberler Galatasaray Ciddi riskten döndü

Ciddi riskten döndü

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Malmö maçı öncesinde sakat oyuncularla ilgili bilgi verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Ciddi riskten döndü

Herkesin durumunu merak ettiği Barış Alper Yılmaz'ın durumuyla alakalı konuşan İnce, "Barış Alper, çok ciddi bir riskten döndü. Korktuğumuz kadar kötü olmadı. Biz dizinde ön çapraz bağ veya iç yan bağda total yırtıktan korktuk. Dizinde iç yan bağda esneme oldu, ayak bileğinde basılan yerin karşısında kalan bağda ciddi bir gerilme var. O yüzden onu Malmö maçı için düşünemiyoruz. Maç maç bakacağız. Net bir şey söylemek için erken" bilgisini paylaştı.

A Takım Doktoru Yener İnce, Barış Alper Yılmaz dışındaki diğer sakat oyuncular hakkında da bilgi paylaştı. İnce, "Jakobs gayet iyi durumda fakat maç performansında görebilmemiz için saha çalışmalarının devamı lazım. Osimhen'in geçen seferki değil diğer ayağının arka adalesinde gerilme oldu. Orta düzeyde bir şey, ileri düzeyde bir sıkıntı değil ama zamana ihtiyacımız var. Kaan çalışmalara başladı. O da en kısa sürede dönecek" diye konuştu.

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