TFF'ye değil MHK'ye bak

Sivasspor maçında yaşanan hakem katliamı Galatasaray'da çok şeyi değiştirdi. Özellikle Barış Alper Yılmaz'a yapılan gaddarca faulde bile çıkmayan kırmızı kart sabırları taşıran son damla oldu. Daha önce TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet eden sarı-kırmızılılar, yaşanan bütün haksızların en büyük sorumlusu olarak gördüğü MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu ise Sivas maçı sonrasındaki açıklamalarının ardından istifaya çağırmıştı. Bugüne kadar yaptığı hakem atamalarını 'sakıncalı' olarak değerlendiren sarı kırmızılı yönetim, Gündoğdu'nun maç bitimindeki "Hakem Barış'ın pozisyonuna kadar iyi maç yönetti" sözleriyle şaşkına döndü.

YAPILAŞMADAN RAHATSIZLAR

Metehan'ın kırmızı kartı öncesinde Manaj'ın elle kontrolü, Balde'nin Sallai'ye tokadı ve son olarak Barış'a yapılan sert faule çıkmayan kırmızı karta değinmeyen MHK Başkanı'nın, Turgut Doman'dan memnun kaldığını söylemesi, yönetimi harekete geçirdi. Beşiktaş derbisi sonrasında Rafa Silva'ya yapılan faul için "Vicdanları yaraladı" diyen ancak G.Saray'ın itiraz ettiği hiçbir pozisyona değinmemesi Gündoğdu'nun iyi niyetli olmadığı görüşünü öne çıkardı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Sivas maçı sonrasındaki tavrı ile Gündoğdu'nun tutumu arasındaki uçurumu gören sarı-kırmızılılar, MHK'deki yapılaşmadan rahatsız.