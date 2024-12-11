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Haberler Galatasaray Hesabını soracağız

Hesabını soracağız

Özbek, ödül töreninde gündemi değerlendirdi. G.Saray Başkanı, Barış'a Sivas’ta yapılan harekete tepki gösterip, “Hepsinin hesabını soracağız. Hepsinin Türk futbolundan el çekmesini sağlamak istiyoruz” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Hesabını soracağız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Ligi Yılın En İyileri ödül törenine katıldı. Dursun Özbek, Yılın Kulüp Başkanı ödülüne layık görüldü. Ödül töreninin ardından basın mensuplarına konuşan Galatasaray Başkanı şu ifadeleri kullandı: "Acun Ilıcalı'nın açıklamalarını duydum. Seviyesi itibariyle, konuşma tarzı itibariyle, söyledikleri itibariyle, Galatasaray'ın ikinci başkanına böyle şeyler söylemesi kabul edilemez, haddine değil. Rakip takıma bir şey söylüyoruz, cevap federasyon başkanından geliyor. Federasyona bir şey söylüyoruz, bir bakıyorsunuz rakip takım ortaya çıkıyor. Bir bakıyorsunuz federasyon başkanı çıkıyor, "Hakemler bana operasyon çekiyor" diye açıklama yapıyor. Sen başkan değil misin, sen yönetmiyor musun, MHK senin. Sayın başkan gereğini yapman lazım. Öyle komplo kuruyorlar gibi söylemlerle gündemi değiştirmeye çalışmayalım." Barış Alper Yılmaz'a yapılan harekete değinen Özbek, "Dönemimizde kimse sahada bileğimizi bükemiyor. Bu sefer güç kullanmak suretiyle, bu sefer maddi olanakları kullanmak suretiyle yeşil sahadaki mücadele bambaşka bir şeye çevriliyor. Onun için burada, yayıncı kuruluşu da aynı potaya koyuyorum. Bunların hepsinin hesabını soracağız. Hepsinin Türk futbolundan el çekmesini sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KİMSE ARAMADI

Kulüpler Birliği Vakfı'na sitem eden Dursun Özbek, "Kulüpler Birliği Vakfına bir mesaj göndermek istiyorum. Değerli üyeler, TFF, şahsımı bir kamu televizyonunda tehdit etmiştir. 85 milyon bunu dinledi, gördü. Bir arkadaşım hariç başka kimseden ses yok. Galatasaray da Kulüpler Birliği'nin önemli bir üyesi, başkanlık yaptım, Galatasaray'ın katkısı tartışılmaz. Kimse arayıp geçmiş olsun demedi" bilgisini verdi.

TEŞEKKÜRLER TURKUVAZ MEDYA

Dursun Özbek, Turkuvaz Medya'ya Türk futboluna destekleri için teşekkür etti. Özbek, "Bugünkü gündeme futbol vardı. Turkuvaz Medya her zaman olduğu gibi Türk futbolunun büyük destekçisi. Futbola yapmış olduğu yorum ve analizlerle büyük destek veriyor. Ben de bir futbol adamı olarak Turkuvaz Medya'nın bu çabalarına destek vermek istiyorum. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Türk futbolu adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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