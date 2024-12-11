Galatasaray'ı yıkan haber! Victor Osimhen...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalacağı açıklanmıştı. Fransız basını, 25 yaşındaki yıldız golcüyle ilgili sarı-kırmızılıları üzecek bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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25 yaşındaki forvet, sergilediği etkili performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olmayı başardı.
PSG, Juventus ve Manchester United gibi devlerin gündeminde yer alan 25 yaşındaki golcünün ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
Hem Osimhen hem de Galatasaray cephesinden yapılan açıklamalarda ise oyuncunun sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalacağı belirtilmişti.
Ancak yapılan açıklamalara rağmen Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Yıldız golcünün transferine ilişkin son iddia Fransa'dan geldi.
NAPOLI OCAKTA SATMAK İSTİYOR
Africa Foot United'da yer alan habere göre, Napoli ocak ayında Victor Osimhen'i satmak istiyor.
Haberde ara transfer döneminde stoper, orta saha ve kanat takviyesi yapmak isteyen İtalyan ekibinin yıldız golcüden gelecek bonservis bedeliyle bu transferleri gerçekleştirmeyi hedeflediği kaydedildi.
Ayrıca Napoli'nin Manchester United forması giyen Joshua Zirkzee'yi transfer etmek istediği ancak bu transferin Victor Osimhen'in satışına bağlı olduğu aktarıldı.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 maçta 989 dakika süre aldı.
Nijeryalı süper yıldız, 10 gol ve 5 asistlik performansıyla 15 gole direkt katkıda bulundu.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
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