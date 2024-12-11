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Haberler Galatasaray Galatasaray'ı yıkan haber! Victor Osimhen...

Galatasaray'ı yıkan haber! Victor Osimhen...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalacağı açıklanmıştı. Fransız basını, 25 yaşındaki yıldız golcüyle ilgili sarı-kırmızılıları üzecek bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 15:18
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MERT KILIÇ
Galatasaray'ı yıkan haber! Victor Osimhen...

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ı yıkan haber! Victor Osimhen...

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen takviyesiyle dünyada manşetleri süsledi.

Galatasaray'ı yıkan haber! Victor Osimhen...

Cimbom, Napoli'nin kadro dışı bıraktığı Nijeryalı süper yıldızı sezon sonuna kadar kiraladı.

Galatasaray'ı yıkan haber! Victor Osimhen...

25 yaşındaki forvet, sergilediği etkili performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

Galatasaray'ı yıkan haber! Victor Osimhen...

PSG, Juventus ve Manchester United gibi devlerin gündeminde yer alan 25 yaşındaki golcünün ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

Galatasaray'ı yıkan haber! Victor Osimhen...

Hem Osimhen hem de Galatasaray cephesinden yapılan açıklamalarda ise oyuncunun sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalacağı belirtilmişti.

Galatasaray'ı yıkan haber! Victor Osimhen...

Ancak yapılan açıklamalara rağmen Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Galatasaray'ı yıkan haber! Victor Osimhen...

Yıldız golcünün transferine ilişkin son iddia Fransa'dan geldi.

Galatasaray'ı yıkan haber! Victor Osimhen...

NAPOLI OCAKTA SATMAK İSTİYOR

Africa Foot United'da yer alan habere göre, Napoli ocak ayında Victor Osimhen'i satmak istiyor.

Galatasaray'ı yıkan haber! Victor Osimhen...

Haberde ara transfer döneminde stoper, orta saha ve kanat takviyesi yapmak isteyen İtalyan ekibinin yıldız golcüden gelecek bonservis bedeliyle bu transferleri gerçekleştirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Galatasaray'ı yıkan haber! Victor Osimhen...

Ayrıca Napoli'nin Manchester United forması giyen Joshua Zirkzee'yi transfer etmek istediği ancak bu transferin Victor Osimhen'in satışına bağlı olduğu aktarıldı.

Galatasaray'ı yıkan haber! Victor Osimhen...

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 maçta 989 dakika süre aldı.

Galatasaray'ı yıkan haber! Victor Osimhen...

Nijeryalı süper yıldız, 10 gol ve 5 asistlik performansıyla 15 gole direkt katkıda bulundu.

Galatasaray'ı yıkan haber! Victor Osimhen...

Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'ı yıkan haber! Victor Osimhen...

25 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.

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