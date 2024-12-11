Galatasaray'ı yıkan haber! Victor Osimhen...

PSG, Juventus ve Manchester United gibi devlerin gündeminde yer alan 25 yaşındaki golcünün ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

Hem Osimhen hem de Galatasaray cephesinden yapılan açıklamalarda ise oyuncunun sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalacağı belirtilmişti.