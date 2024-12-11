GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan eski öğrencisine çağrı: Bize gel
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Malmö maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu heyecanın yanı sıra transferde de sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk ara transfer dönemi öncesinde eski öğrencisini Galatasaray'a çağırdı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Sarı-kırmızılılarda hedef ilk 8'de yer almak. Okan Buruk'un öğrencileri geride kalan 5 hafta sonunda 4. sırada yer aldı.
GÜNDEM BERKAY ÖZCAN!
Galatasaray, Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Berkay Özcan'ın peşine düştü.
Aslan'ın yerli rotasyonunu güçlendirmek için 26 yaşındaki orta saha için harekete geçtiği kaydedildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Başakşehir'de forma giyen eski öğrencisi Berkay Özcan'ın transferi için onay verdiği vurgulandı.
Süper Lig devinin, Başakşehir'de kadro dışı kalan Berkay Özcan'ın transferini makul bir bonservis ücreti karşılığında bitirmek istediği belirtildi.
Berkay Özcan, bu sezon Başakşehir'de 20 karşılaşmada forma şansı buldu. 26 yaşındaki orta saha, bu müsabakalarda 1 gol attı ve 1 asist üretti.
Berkay'ın Başakşehir ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 26 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.
Karlsruhe altyapısında yetişen Berkay Özcan daha sonra Stuttgart, Hamburg ve Başakşehir'de oynadı. Berkay Özcan, A Milli Futbol Takımı'nda 7 müsabakada süre aldı.
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