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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan eski öğrencisine çağrı: Bize gel

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan eski öğrencisine çağrı: Bize gel

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Malmö maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu heyecanın yanı sıra transferde de sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk ara transfer dönemi öncesinde eski öğrencisini Galatasaray'a çağırdı. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 11:52
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan eski öğrencisine çağrı: Bize gel

Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Malmö maçına çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan eski öğrencisine çağrı: Bize gel

Sarı-kırmızılılarda hedef ilk 8'de yer almak. Okan Buruk'un öğrencileri geride kalan 5 hafta sonunda 4. sırada yer aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan eski öğrencisine çağrı: Bize gel

Galatasaray'da yönetim ayrıca yaklaşan ara transfer dönemi öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan eski öğrencisine çağrı: Bize gel

GÜNDEM BERKAY ÖZCAN!

Galatasaray, Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Berkay Özcan'ın peşine düştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan eski öğrencisine çağrı: Bize gel

Aslan'ın yerli rotasyonunu güçlendirmek için 26 yaşındaki orta saha için harekete geçtiği kaydedildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Başakşehir'de forma giyen eski öğrencisi Berkay Özcan'ın transferi için onay verdiği vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan eski öğrencisine çağrı: Bize gel

Süper Lig devinin, Başakşehir'de kadro dışı kalan Berkay Özcan'ın transferini makul bir bonservis ücreti karşılığında bitirmek istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan eski öğrencisine çağrı: Bize gel

Berkay Özcan, bu sezon Başakşehir'de 20 karşılaşmada forma şansı buldu. 26 yaşındaki orta saha, bu müsabakalarda 1 gol attı ve 1 asist üretti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan eski öğrencisine çağrı: Bize gel

Berkay'ın Başakşehir ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 26 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan eski öğrencisine çağrı: Bize gel

Karlsruhe altyapısında yetişen Berkay Özcan daha sonra Stuttgart, Hamburg ve Başakşehir'de oynadı. Berkay Özcan, A Milli Futbol Takımı'nda 7 müsabakada süre aldı.

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