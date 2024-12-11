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Haberler Galatasaray Galatasaray Malmö maçına hazır

Galatasaray Malmö maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi'nin 6’ncı haftasında perşembe günü deplasmanda İsveç ekibi Malmö’nün konuğu olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 13:27
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Galatasaray Malmö maçına hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halinde top kapma ve pas çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı gerçekleştirilen bölümünde ise Malmö maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı, antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Kaan Ayhan ise günü bireysel çalışmayla tamamladı.

Galatasaray, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İsveç'e hareket edecek.

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