GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın sakatlıklarında son durum ne? Yener İnce açıkladı
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce, sakat oyuncuların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İnce, Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın son durumlarına da değindi. İşte o sözler... (GS spor haberi)
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Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Abdülkerim Bardakcı'nın ise maça kulübede başlaması bekleniyor.
Karşılaşma öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda kulüp doktoru Yener İnce, sakat futbolcuların son durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. İşte o sözler...
ISMAIL JAKOBS
"Jakobs ilk sakatlandığında 'Hiç süre vermeyeceğiz, ilerleyen günlerde konuşacağız' demiştik. 1 ayı doldu. Aşil tendonunun kası içinde devam eden bir yırtık var. Bu sıradan bir kas sakatlığı değil. Bir deparla çok büyük tekrarlama riski var. Jakobs çok iyi durumda fakat onu maç performansında görebilmemiz için saha çalışmalarına devam etmesi lazım. O yüzden Jakobs ile ilgili önümüzdeki günlerde gidişata göre karar vereceğiz."
ABDÜLKERİM BARDAKCI
"Abdülkerim'i hem kendisinin fedakarlığı hem de özel iğnelerle sahada tutabildik."
BARIŞ ALPER YILMAZ
"Barış Alper'i hepiniz gördünüz. Çok ciddi bir riskten döndü. Bizim korktuğumuz kadar bir şey olmadı. Dizinde ön çapraz bağdan ya da total yırtıktan korktuk. Diz iç yan bağda esneme oldu ama ayak bileğinin basılan yerinin karşısındaki bağda ciddi bir gerilme var. O yüzden onu maalesef Malmö maçı için düşünemiyoruz. Durumuna maç maç bakacağız. Trabzonspor maçı için de bir şey söyleyemiyorum. Ağrıları ne zaman toparlayabileceğiz, bileği ne zaman maç oynar hale getirebileceğiz o zaman sahalara dönecek. Net bir şey söylemek için erken ama maç maç bakacağız."
VICTOR OSIMHEN
"Osimhen'in son sakatlığındaki değil diğer arka adalesinde bir gerilme oldu. Çok ileri düzeyde değil orta düzeyde bir sakatlık ama yine de zamana ihtiyacımız var."
KAAN AYHAN
"Kaan Ayhan çalışmalara başladı. En kısa sürede sahalara dönecek."
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