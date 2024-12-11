GALATASARAY HABERİ - Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın sakatlıklarında son durum ne? Yener İnce açıkladı

Sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Abdülkerim Bardakcı'nın ise maça kulübede başlaması bekleniyor.

Karşılaşma öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda kulüp doktoru Yener İnce, sakat futbolcuların son durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. İşte o sözler...