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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo Türkiye'ye geldi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo Türkiye'ye geldi

Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Felipe Melo, sarı kırmızılılardan ödül almak için Türkiye'ye geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 19:50
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo Türkiye'ye geldi

Felipe Melo, Galatasaray'ın efsaneleri için düzenleyeceği organizasyona katılmak için İstanbul'a geldi.

2011-2015 yılları arasında sarı kırmızılı formayı giyen Melo'ya özel bir ödül vereceği de aktarıldı.

Eşiyle birlikte İstanbul'a gelen Melo, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

İstanbul'da çay ve su böreği satın alan eşi ve kendisi, paylaştıkları videoda "Çok güzel" ifadelerini kullandı.

Felipe Melo'nun 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.

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