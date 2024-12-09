Hakem katliamı

Galatasaray, Sivasspor'u deplasmanda Yunus, Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3-2 yendi ancak karşılaşmanın skorundan çok maçın hakemi Turgut Doman'ın kararları damga vurdu. İlk andan itibaren çaldığı ve çalmadığı düdükler, taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekerken, özellikle karşılaşmanın son dakikalarında verdiği karar infial yarattı. 90+6'da Sivassporlu Manaj, Barış Alper Yılmaz'ın ayağına arkadan iki kez bastı. Doman, Rej Manaj'a sarı kart çıkardı. Ardından VAR devreye girdi.

GÖRDÜ BAKTI ATAMADI

Turgut Doman, pozisyonu izlemek üzere monitöre gitti. Pozisyonu izleyen Doman, kırmızı kartı çıkarmadı ve oyunu serbest vuruşla devam ettirdi. Bu karar sonrasında ortalık karıştı. Galatasaray da sosyal medya hesabından, "Barış'a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız! 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; İYİ- LER DAİMA KAZANIR!" açıklamasını yaptı.

VAR ÇAĞIRDI VERMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-2'lik Sivasspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada Barış Alper Yılmaz'ın ayağına kasıtlı basılmasına rağmen kırmızı kartı veremeyen hakem Turgut Doman'ı ve MHK'yi sert bir şekilde eleştirdi. Buruk, şunları söyledi: "Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun. Ne durumda bilmiyoruz. Milli oyuncu. Ülkenin marka değerine katkı yapmış bir oyuncu. Maç ile ilgili, futbol ile ilgili konuşacak bir şey yok. Herkes için hayırlısı olsun. Bilerek bir oyuncunun, kendi mevkisinden koşup direkt arkadaşının ayağına basması, sakatlamak için çaba sarf etmesi, VAR çağırmasına rağmen kırmızı verilmemesi günün özeti."

MÜDAHALE ÇOK SERTTİ

Dün 11'de sahaya çıkan Berkan Kutlu, Sivas galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Büyük bir karakter koyduk. Kötü başladık maça, kırmızı kart, kolay değildi... Bunun da üstesinden gelip kazanmak mutlu etti. Barış'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bilmiyorum, ciddi mi değil mi... Çok sert bir müdahaleydi bence. Biz bu kulübe aidiyet duyuyoruz. Yunus, ben, Kerem Demirbay, Abdülkerim, Günay abi... Tüm yerlilerin aidiyet duygusu var. Yerli olmanın ve Galatasaray'ın ne anlama geldiğini daha iyi biliyoruz. Ondan belki bu sahiplenme saha içinde çok iyi gözüküyor. Yabancılarımız da çok iyi."

SOL BEK BERKAN

Sakatlıkların çok olması nedeniyle Okan Buruk, 4'lü savunmayla Sivas karşısına çıktı. Bu nedenle sol bekte Berkan'a şans veren Buruk, sağ bekte de Sallai'yi görevlendirdi. Berkan üçüncü kez bu sezon 11'de oynadı.

MANAJ BARIŞ'I KATLETTİ

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Hepimizin gözleri dolu. Çok üzgünüz. 3 hafta önce sakatım diyerek rakibimizin maçına çıkmayan Rey Manaj, bir milli futbolcuyu, Barış Alper'i katletti. O hakem, hemen hakemliği bıraksın. VAR'a gitti. Görmezsin... VAR'a gittin. Kırmızı kart nasıl olur bilmiyorum, kırmızı kartın başka tanımı var mı bilmiyorum. Manaj, Barış'ı katlederken seyreden hakem, VAR'a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro var. Anlamakta zorluk çekiyoruz. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında gördük, bir oyuncu aynı maç içinde 2 sarı kart görürse oyundan atılır. 3 sarı kartlık pozisyon oldu. 4. oldu. Atılmadı" dedi.