Böyle iğrençlik görmedim

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğu, bir Youtube kanalında Ahmet Çakar'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert harekete kırmızı kart göstermeyen hakem Turgut Doman'la ilgili şu sözleri kullandı: "Böyle bir şey gördünüz mü hayatınızda? Bana operasyon yapıyorlar. Bizim haysiyetimizle, şerefimizle kimsenin oynamasına müsaade etmeyiz. Hakem de olsa, başka kim olursa olsa... Ben böyle bir iğrençlik görmedim. Milli gururumuz, milli takımda oynayan bir kardeşimize yapılan hareketi tasvip etmek mümkün değil. Gerekeni yaparız biz de."

ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu, Barış Alper Yılmaz'a yapılan hareketle ilgili açıklama yaptı: "Galatasaray ve Milli Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Bu üzücü olayın detaylı şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyuna sunarız."