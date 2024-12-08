TRANSFERDE SON DAKİKA - Galatasaray ve Roma İtalyan yıldız için devrede!
Ara transfer döneminde savunma hattına güçlendirmek isteyen Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncu Galatasaray ve Roma'nın transfer yarışında olduğunu duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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CALABRIA TRANSFERİNDE YENİ GELİŞME
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Davide Calabria için yeniden harekete geçildi.
Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İtalyan savunmacının ocak ayında nereye transfer olacağı merak ediliyor...
ROMA DA DEVREYE GİRDİ
İtalyan medyası Calabria transferi hakkında yeni gelişmeyi duyurdu.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Mondo-Inter'den derlediği habere göre Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Davide Calabria için Roma da devreye girdi.
Kadro planlamasında düşünülmeyen başarılı oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına izin verilecek.
Kariyerini Milan'ın alt yapısında başlayan 28 yaşındaki sağ bek bu sezon 8 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.
Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen yıldız ismin sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.
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