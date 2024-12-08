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Haberler Galatasaray TRANSFERDE SON DAKİKA - Galatasaray ve Roma İtalyan yıldız için devrede!

TRANSFERDE SON DAKİKA - Galatasaray ve Roma İtalyan yıldız için devrede!

Ara transfer döneminde savunma hattına güçlendirmek isteyen Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncu Galatasaray ve Roma'nın transfer yarışında olduğunu duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 12:03
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFERDE SON DAKİKA - Galatasaray ve Roma İtalyan yıldız için devrede!

Ara transferde kadro rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

TRANSFERDE SON DAKİKA - Galatasaray ve Roma İtalyan yıldız için devrede!

Savunma hattına takviye yapması beklenen sarı kırmızılılar, Jelert ve Nelsson'un formsuzlukları ve son dönemdeki yaşanan sakatlıkların ardından alternatif isimler aramaya başladı.

TRANSFERDE SON DAKİKA - Galatasaray ve Roma İtalyan yıldız için devrede!

Teknik heyet, 3 kulvarda yoğun maç takvimini işaret ederek yönetimden devre arasında takviye istedi.

TRANSFERDE SON DAKİKA - Galatasaray ve Roma İtalyan yıldız için devrede!

CALABRIA TRANSFERİNDE YENİ GELİŞME

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Davide Calabria için yeniden harekete geçildi.

TRANSFERDE SON DAKİKA - Galatasaray ve Roma İtalyan yıldız için devrede!

Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İtalyan savunmacının ocak ayında nereye transfer olacağı merak ediliyor...

TRANSFERDE SON DAKİKA - Galatasaray ve Roma İtalyan yıldız için devrede!

ROMA DA DEVREYE GİRDİ
İtalyan medyası Calabria transferi hakkında yeni gelişmeyi duyurdu.

TRANSFERDE SON DAKİKA - Galatasaray ve Roma İtalyan yıldız için devrede!

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Mondo-Inter'den derlediği habere göre Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Davide Calabria için Roma da devreye girdi.

TRANSFERDE SON DAKİKA - Galatasaray ve Roma İtalyan yıldız için devrede!

Kadro planlamasında düşünülmeyen başarılı oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmasına izin verilecek.

TRANSFERDE SON DAKİKA - Galatasaray ve Roma İtalyan yıldız için devrede!

Kariyerini Milan'ın alt yapısında başlayan 28 yaşındaki sağ bek bu sezon 8 maçta görev alırken 1 gol kaydetti.

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