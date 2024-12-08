GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili ses getirecek iddia! Gitmek istediği takım...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Avrupa kulüplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. İtalyan basını, dev takımların radarında olan Nijeryalı süper yıldızın gitmek istediği takımı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Napoli'deki etkileyici performansını sarı-kırmızılı forma altında da sürdüren Osimhen'in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
Adı birçok Avrupa deviyle anılan yıldız futbolcu ise sık sık Galatasaray'da mutlu olduğunu belirterek sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıklamıştı.
Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı golcünün bonservisini almak için çalışmalarını sürdürürken, 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basını, Victor Osimhen'in gitmek istediği takımı açıkladı.
JUVENTUS'A GİTMEK İSTİYOR
Il Mattino kaynaklı haberde, Nijeryalı süper yıldızın sezon sonunda Juventus'a gitmek istediği belirtildi.
Osimhen'in adı Juventus'un yanı sıra PSG, Arsenal ve Manchester United gibi kulüplerle de anılıyor.
Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Victor Osimhen'in güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
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