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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili ses getirecek iddia! Gitmek istediği takım...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili ses getirecek iddia! Gitmek istediği takım...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Avrupa kulüplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. İtalyan basını, dev takımların radarında olan Nijeryalı süper yıldızın gitmek istediği takımı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 11:33
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MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili ses getirecek iddia! Gitmek istediği takım...

Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili ses getirecek iddia! Gitmek istediği takım...

Özellikle transferin son günlerinde yaptığı hamlelerle ses getiren sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferiyse Victor Osimhen oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili ses getirecek iddia! Gitmek istediği takım...

Cimbom, Napoli'nin kadro dışı bıraktığı 25 yaşındaki dünya yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili ses getirecek iddia! Gitmek istediği takım...

Napoli'deki etkileyici performansını sarı-kırmızılı forma altında da sürdüren Osimhen'in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili ses getirecek iddia! Gitmek istediği takım...

Adı birçok Avrupa deviyle anılan yıldız futbolcu ise sık sık Galatasaray'da mutlu olduğunu belirterek sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıklamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili ses getirecek iddia! Gitmek istediği takım...

Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı golcünün bonservisini almak için çalışmalarını sürdürürken, 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili ses getirecek iddia! Gitmek istediği takım...

İtalyan basını, Victor Osimhen'in gitmek istediği takımı açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili ses getirecek iddia! Gitmek istediği takım...

JUVENTUS'A GİTMEK İSTİYOR

Il Mattino kaynaklı haberde, Nijeryalı süper yıldızın sezon sonunda Juventus'a gitmek istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili ses getirecek iddia! Gitmek istediği takım...

Osimhen'in adı Juventus'un yanı sıra PSG, Arsenal ve Manchester United gibi kulüplerle de anılıyor.

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