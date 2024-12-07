Uygun’a üstünlük

Trendyol Süper Lig'de yarın Sivas'a konuk olmaya hazırlanan G.Saray'da hedef sadece 3 puan. Sivas Teknik Direktörü Bülent Uygun ile bugüne kadar 17 kez karşı karşıya gelen sarı- kırmızılılar sahadan 11 galibiyetle ayrılarak ezici bir üstünlük sergiledi. 4 kez berabere kalan Galatasaray yalnızca 2 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

PFDK'DAN CEZA

EYÜPSPOR karşılaşması sarı-kırmızılılara pahalıya patladı ve PFDK'dan ceza yağdı. Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey Tribün 105-106-206, Güney Tribün 119- 219 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin e-biletlerine 1 maçlık bloke geldi. Ayrıca saha olayları nedeniyle de kulübe 168 bin TL para cezası kesildi.

KABUL EDİLEMEZ

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Başkan Dursun Özbek'e destek çıkarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu eleştirdi. Sosyal medya hesabından bir bildiri yayınlayan Derkan şu ifadeleri kullandı: "Dursun Özbek'e karşı TFF Başkanı tarafından sarfedilen tehditkâr ifadeler, G.Saray camiası tarafından asla kabul edilemez."