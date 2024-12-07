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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği Jhon Arias'tan şok eden haber!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği Jhon Arias'tan şok eden haber!

Galatasaray'ın ocak ayında kadrosuna katmak istediği, kariyerini Brezilya ekiplerinden Fluminense'de sürdüren Kolombiyalı futbolcu Jhon Arias hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 09:33
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği Jhon Arias'tan şok eden haber!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği Jhon Arias'tan şok eden haber!

14. haftada sahasında Eyüpspor'la 2-2 berabere kalarak puan kaybeden sarı-kırmızılılar, deplasmanda galip gelerek haftayı kayıpsız kapatmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği Jhon Arias'tan şok eden haber!

Öte yandan Galatasaray'da transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği Jhon Arias'tan şok eden haber!

Son olarak sarı-kırmızılı ekibin transfer gündemindeki Jhon Arias hakkında şok eden bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği Jhon Arias'tan şok eden haber!

ARIAS'A TEHDİT!

Ara transfer döneminde G.Saray'a katılması beklenen Fluminense'nin yıldızı Jhon Arias, Brezilya'da tehdit almaya başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği Jhon Arias'tan şok eden haber!

Fluminense'nin Cuiaba'yı 1-0 yendiği maçta penaltıdan yararlanamayan yıldız oyuncuya taraftarlar tepki gösterdi.

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