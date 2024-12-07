TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği Jhon Arias'tan şok eden haber!
Galatasaray'ın ocak ayında kadrosuna katmak istediği, kariyerini Brezilya ekiplerinden Fluminense'de sürdüren Kolombiyalı futbolcu Jhon Arias hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Son olarak sarı-kırmızılı ekibin transfer gündemindeki Jhon Arias hakkında şok eden bir haber geldi.
ARIAS'A TEHDİT!
Ara transfer döneminde G.Saray'a katılması beklenen Fluminense'nin yıldızı Jhon Arias, Brezilya'da tehdit almaya başladı.
Fluminense'nin Cuiaba'yı 1-0 yendiği maçta penaltıdan yararlanamayan yıldız oyuncuya taraftarlar tepki gösterdi.
Önceki hafta gol atmasına karşın yine bir penaltıdan yararlanamayan Arias'a gelen tehditler yankı uyandırdı.
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