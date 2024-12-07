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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper bombası! Eski yıldızı ocakta geri dönüyor!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper bombası! Eski yıldızı ocakta geri dönüyor!

Son dakika haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sakatlıkların artmasından sonra harekete geçen yönetim Ocak ayında forvet ve stoper hattına takviyeler yapacak. İspanyol basını, Galatasaray'ın eski oyuncusunu devre arasında kadrosuna katmaya yakın olduğunu duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ (Fotomac.com.tr / Enes Cevahirci)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 10:53 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 11:08
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper bombası! Eski yıldızı ocakta geri dönüyor!

Yoğun maç trafiğine giren Galatasaray'da transfer için harekete geçildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper bombası! Eski yıldızı ocakta geri dönüyor!

Son haftalarda yaşanan sakatlıkların ardından transfer çalışmalarını sıklaştıran yönetim kadro rotasyonunu genişletmek için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper bombası! Eski yıldızı ocakta geri dönüyor!

Stoper hattındaki oyuncu sayısı nedeniyle rotasını savunma bölgesine veren Cimbom, Ocak ayında savunma kurgusunu yeniden inşaa edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper bombası! Eski yıldızı ocakta geri dönüyor!

Abdülkerim'in sakatlığı, Victor Nelsson'un da performans düşüklüğü sebebiyle Sanchez'in yanına bir oyuncu arayan Galatasaray sürpriz bir isme kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper bombası! Eski yıldızı ocakta geri dönüyor!

Sarı kırmızılıların eski savunma oyuncusuyla ilgilendiğini ve Ocak ayında hamle yapacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper bombası! Eski yıldızı ocakta geri dönüyor!

G.SARAY'DAN MARCAO HAMLESİ

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin İspanyol basınından derlediği habere göre; Galatasaray, Sevilla forması giyen Marcao'yu ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper bombası! Eski yıldızı ocakta geri dönüyor!

Öte yandan İspanyol devi Marcao'nun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ve gelen tekliflere olumlu geri dönüş yapacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper bombası! Eski yıldızı ocakta geri dönüyor!

3'LÜ VE 4'LÜ SAVUNMAYA UYGUN

Okan Buruk, Brezilyalı stoperi 3'lü ve 4'lü savunmaya uygun bir oyuncu olarak görüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper bombası! Eski yıldızı ocakta geri dönüyor!

Sevilla'ya transfer olduğundan bu yana sakatlıklarla boğuşan Marcao, bu sezon 10 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper bombası! Eski yıldızı ocakta geri dönüyor!

Galatasaray yıldız oyuncuyu 2022 yılında 12 milyon Euro bedelle İspanyol ekibine göndermişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper bombası! Eski yıldızı ocakta geri dönüyor!

Piyasa değeri 4 milyon Euro olan Marcao'nun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper bombası! Eski yıldızı ocakta geri dönüyor!

Galatasaray kariyerinde 141 maça çıkan savunma oyuncusu 2 gol kaydetti.

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