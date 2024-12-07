TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan stoper bombası! Eski yıldızı ocakta geri dönüyor!
Son dakika haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sakatlıkların artmasından sonra harekete geçen yönetim Ocak ayında forvet ve stoper hattına takviyeler yapacak. İspanyol basını, Galatasaray'ın eski oyuncusunu devre arasında kadrosuna katmaya yakın olduğunu duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ (Fotomac.com.tr / Enes Cevahirci)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 10:53 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 11:08
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Abdülkerim'in sakatlığı, Victor Nelsson'un da performans düşüklüğü sebebiyle Sanchez'in yanına bir oyuncu arayan Galatasaray sürpriz bir isme kancayı taktı.
Sarı kırmızılıların eski savunma oyuncusuyla ilgilendiğini ve Ocak ayında hamle yapacağı iddia edildi.
G.SARAY'DAN MARCAO HAMLESİ
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin İspanyol basınından derlediği habere göre; Galatasaray, Sevilla forması giyen Marcao'yu ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor.
Öte yandan İspanyol devi Marcao'nun takımdan ayrılmasına sıcak baktığı ve gelen tekliflere olumlu geri dönüş yapacağı belirtildi.
3'LÜ VE 4'LÜ SAVUNMAYA UYGUN
Okan Buruk, Brezilyalı stoperi 3'lü ve 4'lü savunmaya uygun bir oyuncu olarak görüyor.
Sevilla'ya transfer olduğundan bu yana sakatlıklarla boğuşan Marcao, bu sezon 10 maçta görev aldı.
Galatasaray yıldız oyuncuyu 2022 yılında 12 milyon Euro bedelle İspanyol ekibine göndermişti.
Piyasa değeri 4 milyon Euro olan Marcao'nun sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Galatasaray kariyerinde 141 maça çıkan savunma oyuncusu 2 gol kaydetti.
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