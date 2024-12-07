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Haberler Galatasaray Savaşa hazırız

Savaşa hazırız

“Kim G.Saray’a karşı ne düşmanlık besliyorsa bunları açıkça göğüslemeye hazırız. Bir savaş ilan ediyorlarsa mücadele edecek gücümüz var.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Savaşa hazırız

TFF ile yaşanan kriz tüm hızıyla devam ediyor. Tartışmalar tüm hızıyla devam ederken Alpcans ile imzalanan forma sponsorluğu imza töreninde G.Saray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt verdi. Tarafsız kalması geren TFF'nin kendilerine savaş ilan ettiğini belirten Hatipoğlu gerekli mücadeleyi vereceklerini ifade ederek şöyle konuştu: "TFF Başkanı, Dursun Özbek şahsında bir şeyler söylerken G.Saray Kulübü'nü ayırmaya çalıştı. Bu mümkün müdür? Sayın Dursun Aydın Özbek, G.Saray başkanıdır. Ona yapılan her saldırı, tüm G.Saraylılara yapılmış sayılır.

ENDiŞE DUYMUYORUZ

Her türlü ortamda G.Saray'ın haklarını savunacağız. Hiçbir endişemiz yok. İyi bir takımımız var. Başarıyı sahada elde ederek tekrar şampiyon olacağız. Bugün kendisine 'Galatasaraylıyım' diyen herkes için birlik beraberlik içinde mücadele etme günüdür. Tarafsız olması gereken, adalet dağıtması gereken bir kişi direkt kulübümüz başkanı Dursun Aydın Özbek'i hedef alarak, kabul edilemeyecek açıklamalarda bulundu. Bundan endişe duyuyor muyuz, G.Saray adına hiçbir endişe duymuyoruz. G.Saray'a karşı kim, ne düşmanlık besliyorsa bunları açıkça göğüslemeye hazırız. Bir savaş ilan ediyorlarsa mücadele edecek gücümüz var."

ILICALI'YA DAVA YOLU

Spor'da yapılan canlı yayında İbrahim Hatipoğlu ile olan yazışmalarını gösteren Acun Ilıcalı hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Yasal haklarını kullanacağını belirten Hatipoğlu, "Kişisel verilerin ihlali söz konusu. İki kişi arasındaki mesajın başka birine gösterilmesi yasal olarak uygun bir davranış değil. Yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

FLORYA ÇIKARMASI

Galatasaray'da dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana yönetim çıkarma gerçekleştirdi. Başta Başkan Dursun Özbek olmak üzere yöneticiler son günlerde yaşanan olayların ardından takıma moral vermek için antrenmanı yerinde seyretti.

KÖTÜ NİYETLİ İNSANLAR VAR

Yapılan saldırıların G.Saray'ı sadece kenetleyeceğini söyleyen Hatipoğlu, "Biz TFF'yi de, onun atadığı kötü niyetli insanları da, rakiplerimizi de iyi ve adil oyunla yenerek Allah'ın izniyle 25. şampiyonluğumuzu kazanacağız. Bunun dün yapılan aleni saldırılarla engellenmeye çalışılmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı

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