Süper Lig'deki kritik Sivas maçı öncesinde dünkü antrenmanını basına açan G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu. Camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunan başarılı teknik adam, 5. yıldızı işaret etti. "Kenetlenin başka G.Saray yok" diyen Okan Buruk şöyle devam etti: "G.Saray camiası son günlerde kenetlenmeyi gösterdi. Kenetlenmeye ihtiyacımızın olduğu zamanlarda camiamız her zaman bu reaksiyonu veriyor. Bu da bize gurur veriyor. Yönetim bugün takımın yanında.

ARTARAK DEVAM EDECEK

Birliğimizi beraberliğimizi ve ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek için buradayız. Yine birlik ve beraberliği göstermemiz gereken zamanlardan birini yaşıyoruz. Bundan sonraki haftalar bu kenetlenme artarak devam edecek. Bizim, 'Kenetlenin başka Galatasaray yok' mottomuz var. Oyuncularımla sahaya ve kazanmaya odaklanacağım. 5. yıldız, 25. şampiyonluk için oyun olarak da en güçlü olduğumuzu gösteriyoruz. Skordaki ve liderlikteki yerimizi en güçlü şekilde devam ettirmeye çalışacağız."

ŞARTLAR ZORLU!

Üst üste soğuk hava ve zorlu şartlardaki maçların kendilerini beklediğini belirten Okun Buruk, "Hava soğukluğunun artacağı deplasmanlara gideceğiz. Sivasspor deplasmanı, ligdeki her takım için zor maçlardan biri. Alttan ısıtmanın olduğu bir stat var. Onun için zemin ile ilgili bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Kazanmak ve kendi en iyimizi ortaya çıkarmak adına hiçbiri bizim için bir bahane değil" dedi.

Oynadıkları maçlarda futbol olarak keyif verdiklerinin altını çizen Okan Buruk, "Dominant oynayan ve seyir zevki yüksek bir takımız. Beni en çok mutlu eden şeylerden biri de bu. Geçen hafta Eyüpspor ile berabere kaldık ama yaklaşık 4.70 gol beklentisi üreten, 10 büyük şans kaçıran bir takım var. Kendimize ve takımımıza inanıyoruz. Oynadığımız futbolla taraftarımızı mutlu ettiğimiz için içimiz rahat" ifadelerini kullandı