TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş gelişme! Ocak ayında...
Galatasaray'da iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte iç transferde hareketli günler yaşanıyor.
Cimbom'da kolları sıvayan yönetim milli yıldızlarla yeni sözleşme hazırlığında.
BARIŞ ALPER YILMAZ VE YUNUS AKGÜN'LE İMZALAR YAKIN
Galatasaray, maaşlarında iyileştirme yaparak sözleşme uzatmak istediği Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'le yapılan ilk görüşmelerde olumlu geri dönüş almıştı. İki isimle bir aksilik olmazsa ocak ayında imzaların atılması bekleniyor.
Yunus Akgün'ün 2026 yılına, Barış Alper Yılmaz'ın ise 2027 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunuyor.
DİĞER