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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş gelişme! Ocak ayında...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş gelişme! Ocak ayında...

Galatasaray'da iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 12:28
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş gelişme! Ocak ayında...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş gelişme! Ocak ayında...

Sarı-kırmızılılar, 14. haftada Eyüpspor maçında yaşadığı puan kaybını telafi etmek ve zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş gelişme! Ocak ayında...

4 İSİM YOK

Galatasaray'da Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Kaan Ayhan haricinde Eyüpspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkerim Bardakçı da Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş gelişme! Ocak ayında...

Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte iç transferde hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş gelişme! Ocak ayında...

Cimbom'da kolları sıvayan yönetim milli yıldızlarla yeni sözleşme hazırlığında.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da flaş gelişme! Ocak ayında...

BARIŞ ALPER YILMAZ VE YUNUS AKGÜN'LE İMZALAR YAKIN

Galatasaray, maaşlarında iyileştirme yaparak sözleşme uzatmak istediği Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'le yapılan ilk görüşmelerde olumlu geri dönüş almıştı. İki isimle bir aksilik olmazsa ocak ayında imzaların atılması bekleniyor.

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