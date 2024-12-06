TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray savunma takviyesini Ada'dan halledecek! İşte o isimler
Ara transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, sezon başından bu yana savunma bölgesinde problem yaşadığı bölgelere transfer yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda aradığı isimleri ise İngiltere'de buldu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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İŞTE O İSİMLER
Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen sol bek Tyrick Kwon Mitchell ve Championship ekiplerinden Norwich'in 23 yaşındaki Panamalı stoperi Jose Cordoba için devrede olduğu belirtildi.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Tyrick Mitchell'ın Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
İngiliz oyuncu yeni sezonda Londra ekibiyle 17 maça çıkıp 1 asistlik performans sergiledi.
Jose Cordoba ise Norwich'e yaz transfer döneminde katıldı ve takımıyla yeni sezonda 14 maça çıktı.
Güncel piyasa değeri 4.50 milyon euro olan Panamalı oyuncunun Norwich'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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