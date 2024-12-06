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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray savunma takviyesini Ada'dan halledecek! İşte o isimler

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray savunma takviyesini Ada'dan halledecek! İşte o isimler

Ara transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, sezon başından bu yana savunma bölgesinde problem yaşadığı bölgelere transfer yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda aradığı isimleri ise İngiltere'de buldu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 10:00
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray savunma takviyesini Ada'dan halledecek! İşte o isimler

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılar sezon başından bu yana problem yaşadığı savunma bölgesine transfer yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray savunma takviyesini Ada'dan halledecek! İşte o isimler

Victor Nelsson'un oynadığı maçlarda beklentileri karşılayamaması ve sezon başında takıma katılan Ismail Jakobs'un sakatlığı sebebiyle düzenli olarak forma giyememesi sebebiyle Galatasaray, stoper ve sol bek mevkilerine muhakkak takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray savunma takviyesini Ada'dan halledecek! İşte o isimler

Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar için Ada'dan sürpriz iki transfer iddiası geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray savunma takviyesini Ada'dan halledecek! İşte o isimler

İŞTE O İSİMLER

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen sol bek Tyrick Kwon Mitchell ve Championship ekiplerinden Norwich'in 23 yaşındaki Panamalı stoperi Jose Cordoba için devrede olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray savunma takviyesini Ada'dan halledecek! İşte o isimler

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Tyrick Mitchell'ın Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray savunma takviyesini Ada'dan halledecek! İşte o isimler

İngiliz oyuncu yeni sezonda Londra ekibiyle 17 maça çıkıp 1 asistlik performans sergiledi.

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