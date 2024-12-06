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Haberler Galatasaray İmzalar ocak ayında

İmzalar ocak ayında

Ligin en iyi yerli rotasyonlarından birisine sahip olan G.Saray'da kolları sıvayan yönetim yeni sözleşme hazırlığında. Özellikle Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün maaşlarında iyileştirme yaparak uzatmak isteyen sarı-kırmızılılar yapılan ilk görüşmelerde olumlu geri dönüş almıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 06:50
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İmzalar ocak ayında

Ligin en iyi yerli rotasyonlarından birisine sahip olan G.Saray'da kolları sıvayan yönetim yeni sözleşme hazırlığında. Özellikle Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün maaşlarında iyileştirme yaparak uzatmak isteyen sarı-kırmızılılar yapılan ilk görüşmelerde olumlu geri dönüş almıştı. İki isimle bir aksilik olmazsa ocak ayında imzaların atılması bekleniyor.

JELERT FORMA BEKLİYOR

Büyük umutlarla transfer edilen Elias Jelert beklentileri henüz karşılayamadı. Savunmada yaşanan sakatlıklara rağmen Teknik Direktör Okan Buruk'tan fazla forma bulamayan Danimarkalı, Sivas maçında şans bekliyor. Danimarka'da zorlu hava şartlarında oynamaya alışkın olan Jelert, 4'lü savunmaya dönülürse sahaya ilk 11'de çıkabilir.

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