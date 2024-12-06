Golcü farkı

Sezon başında yaptığı transferler ile dikkat çeken ve bunun meyvelerini de toplamaya devam eden G.Saray'da en dikkat çekici bölge hiç şüphesiz forvet oldu. Osimhen-İcardi-Batshuayi üçlüsü ile Avrupa'nın en iyi hücum rotasyonlarından birisine sahip olan sarı-kırmızılılarda Arjantinli yıldızın sezonu kapatması şok etkisi yaratmıştı. İcardi'nin yokluğu hissedilse de Osimhen ve Batshuayi lige ambargo koymayı başardı

22 GOLE ETKİ ETTİLER

Bu sezon tüm kulvarlarda dakika başına en fazla skor katkısı üreten futbolcular Victor Osimhen ve Michy Batshuayi oldu. Napoli'den kiralanan dünya yıldızı her 65 dakikada bir tabelanın değişmesine tesir ederek zirveye kuruldu. 915 dakika sahada kalan Osimhen 9 gol atarken 5 de asist üretti. Genel olarak oyuna sonradan girip büyük katkı veren Batsman ise 568 dakikada 6 gol-2 asist ile 71 dakikalık bir ortalamaya sahip oldu. İkili toplamda 22 gole dokundu.

EDIN DZEKO TAKİPTE

G.SARAY'IN ikilisini takip eden ise F.Bahçe'nin 38'lik yıldızı Edin Dzeko oldu. 1324 dakikada 13 gol ve 3 asist ile 82 dakikalık ortalama yakalayan Bosna Hersekli ismi Eyüp'teki formuyla dikkat çeken Ahmed Kutucu ve Fenerbaçe'nin bir başka ihtiyar delikanlısı Dusan Tadic takip etti. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmak zorunda kalan İcardi de 1072 dakikalık sürede 6 gol atıp 2 de asist yapmayı başarmıştı.