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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan PFDK tepkisi: Zalimliğin federasyonu

Galatasaray'dan PFDK tepkisi: Zalimliğin federasyonu

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Kulübü PFDK sevklerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 21:43 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 21:52
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Galatasaray'dan PFDK tepkisi: Zalimliğin federasyonu

Galatasaray, kulüp ve başkan Dursun Özbek'in PFDK'ye sevk edilmesinin ardından bir açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Başkanımızın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından disipline sevk edilmesine şaşırmadık. Sene başında hiçbir kulüp başkanını disipline sevk etmeyeceğiz diyen Türkiye Futbol Federasyonu bugün haksızlık, tehdit ve zalimliğin federasyonu haline gelmiştir. Galatasaray Spor Kulübü, TFF'nin en basit ahlak ilkesi olan tarafsızlığını kaybetmiş olması nedeniyle savunma hakkını kullanmayacaktır.

Yaşanan bu değişimin arkasındaki nedenleri Türk spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz ve soruyoruz: Başkanımızı bir televizyon kanalında açıkça tehdit eden federasyon başkanı kime hesap verecektir? Hangi kurul kendisini cezalandıracaktır?"

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