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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Jakobs müjdesi!

Galatasaray'a Jakobs müjdesi!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Jakobs konusunda teknik heyete sevindiren haber geldi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'a Jakobs müjdesi! Dönüş tarihi...

Bu sezon takımda yaşanan eksikler yüzünden bir hayli zorluk çeken ancak buna karşın ligin zirvesine kurulmayı başaran G.Saray'da İsmail Jakobs'tan güzel haberler gelmeye başladı.

Galatasaray'a Jakobs müjdesi! Dönüş tarihi...

As kadroda görev alan 4 ismin birden yokluğuyla taktiksel açıdan arayışlara giren Teknik Direktör Okan Buruk, Senegalli futbolcunun takıma katılmasıyla birlikte rahat bir nefes alıyor.

Galatasaray'a Jakobs müjdesi! Dönüş tarihi...

Sivas maçında zemin ve hava şartları düşünülerek riske edilmeyecek olan Jakobs'un Malmö ya da Trabzon derbisinde oynaması bekleniyor.

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