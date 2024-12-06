Galatasaray'a Jakobs müjdesi!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Jakobs konusunda teknik heyete sevindiren haber geldi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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As kadroda görev alan 4 ismin birden yokluğuyla taktiksel açıdan arayışlara giren Teknik Direktör Okan Buruk, Senegalli futbolcunun takıma katılmasıyla birlikte rahat bir nefes alıyor.
Sivas maçında zemin ve hava şartları düşünülerek riske edilmeyecek olan Jakobs'un Malmö ya da Trabzon derbisinde oynaması bekleniyor.
Bu konuda sağlık heyetiyle görüşecek olan Okan Buruk kararını gelecek hafta verecek.
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