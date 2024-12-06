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Haberler Galatasaray Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Son dakika spor haberleri: Galatasaray ve kulüp başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ya yönelik açıklamalarından dolayı PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 20:09 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 20:19
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Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 03.12.2024 tarihinde medyada yapmış olduğu ve 06.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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