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Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Kenetlenmemiz artarak devam edecek!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Kenetlenmemiz artarak devam edecek!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buruk, taraftara birlik beraberlik çağrısında bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 10:46 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 11:05
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Kenetlenmemiz artarak devam edecek!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Buruk'un sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde:

"KONUŞMA NEDENLERİMDEN BİRİ DE..."

Buraya futbol konuşalım diye geldim. Bizim işimiz futbolu konuşmak ve sahada sergileyeceğimiz oyun. Gerekli konuşmaları başkanımız, yöneticilerimiz en doğru şekilde yapıyor. Sadece maçlara, idmanlara odaklanmamız gerekiyor. Konuşma nedenlerimden biri bu.

"BODRUM'DA BİLE ÜŞÜDÜK VE SİVAS'TA..."

Hem ay olarak hem de deplasmanlara baktığımızda hava soğukluğunun artacağı Sivas, Malmö, Kayseri maçları var. Alkmaar da öyleydi. Bodrum'da bile üşüdük rüzgardan. Sivas deplasmanı ligdeki her takım için zorlu deplasmanlardan biri. Bu aylarda biraz daha zorlaşıyor. Pazar günü Sivas için iyi bir hava durumunda oynayacağız. Alttan ısıtmanın olduğu bir saha, zemin sorunu yaşanacağını düşünmüyorum.

"BUNLAR OYUNUN İÇİNDE VAR"

Hem dominant oynayan hem de seyir zevki yüksek bir takımız. Berabere de kalabiliriz, geçen hafta 4.70 gol beklentisi üreten ve 10 tane büyük şans kaçıran bir takım var. Bu tür sonuçlar oyunun içinde var. Tek yaşayan biz değiliz.

"RAKİPLERİN TOPU BİZE VERMESİ..."

Biz kafa olarak da kazanmak adına kendi en iyimizi ortaya çıkartmak için bunların hiçbiri bizim için bahane değil. Sivas deplasmanında kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakibimizi iyi tanıyoruz. Sivasspor, son 2 sezonda bazen 4'lü bazen 5'li oynuyor. Direkt oyun oynuyor. Bize karşı birçok takım uzun top ve ikinci top oynuyor. Eyüpspor maçı ve daha öncesi de daha farklı değildi. Ligde en çok topa sahip olan takımlardan biriyiz. Bunda rakiplerin topu bize vermesi, geçen hafta yüzde 65 gibi, Galatasaray topla oynayan, üreten, hücum yapan takım olacak. İyi yaptığımız şeylerden biri çok gol pozisyonuna girmemiz ve çok gol atmamız.

Şu anda çok moralliyiz. Moralli olmamızın nedenlerinden biri iyi oynamamız, kendimize inanmamız, oynadığımız oyunla taraftarımızı mutlu ettiğimiz için içimiz rahat.

"SAVUNMA GÖREVLERİNİ YAPAMADIK"

Eksiklerimiz var. Kritik bölgelerde eksiklerimiz var, Kaan Ayhan, Jakobs, Icardi gibi. 2 forvetli oyunu tam oturttuktan sonra Icardi sezonu kapattı. Bu sakatlıklar da bizi arayışlara itiyor. İyi oyunu devam ettiriyoruz, goller atıyoruz. Savunma anlamında daha iyi şeyler yapabiliriz. Rakip bize hiç gol atamayacakmış gibi davrandığımız yerler oluyor. 2-1 öndeyken çok rahattık, 3. gol için rakip kaleye rahat gittik. Atamayınca kalemizde golü gördük. Golü yeme nedenlerimizden biri savunmada olup savunma görevlerimizi yapmamamızdı.

"SAHAYA ODAKLANACAĞIM"

Bundan sonraki haftalarda kenetlenme artarak devam edecek. Bizim bir mottomuz var, 'Kenetlenin başka Galatasaray yok' diye. O yüzden bunu tekrar hep beraber yaşayacağız, göstereceğiz. Oyuncularımla birlikte sahaya odaklanacağım. Kazanmaya odaklanacağım. 5. yıldız ve 25. şampiyonluk için en güçlü olduğumuzu gösteriyoruz. Liderlikteki yerimizi devam ettireceğiz.

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