  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Soğuk fikstür

Soğuk fikstür

Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde kritik bir süreçten geçen Galatasaray soğuk havalara gidiyor. Aslan, ligde Sivas deplasmanına Avrupa’da da İsveç seyahatine çıkıyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Soğuk fikstür

Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden ancak zor bir fikstüre sahip olan Galatasaray'ı soğuk havalar bekliyor. Aslan, Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde 8 Aralık Pazar günü Sivasspor deplasmanına çıkacak. Ülkemizin en soğuk havasına sahip şehirlerinden olan Sivas'ta maç 16.00'da başlayacak. Sivas'ta maç gününde karlı ya da yağmur bir hava beklenmediği, parçalı bulut bir havanın tahmin edildiği bildirildi. 12 Aralık Perşembe günü ise bu kez İsveç'te Malmö'ye konuk olacak Cimbom, Avrupa'nın en soğuk bölgelerinden olan İskandinavya ülkesine gidecek. TSİ 20.45'te oynanancak mücadelede beklenen derecenin sıfırın altında olacağı öngörülüyor. Fakat maç esnasında bir yağış beklenmiyor.

G.Saray'a alternatif Almanya'dan!
F.Bahçe'ye Meksika duvarı!
DİĞER
SON DAKİKA: Icardi devri sona erdi! Galatasaray'ın gelecek sezon planlaması ortaya çıktı: Osimhen olmazsa...
CHP'de Özgür Özel'e karşı ayaklanma! "Kaygılıyız" bildirisinin mimarı Kılıçdaroğlu mu? İsim isim "ikinci zoom cuntası"na imza atanlar
F.Bahçe'ye Mali rüzgarı!
G.Saray'dan Osimhen için kaynak hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Acun Ilıcalı'dan Talisca açıklaması! Acun Ilıcalı'dan Talisca açıklaması! 01:37
Ilıcalı: Becao'nun pozisyonu penaltıydı Ilıcalı: Becao'nun pozisyonu penaltıydı 01:37
"G.Saray'ın değil Eyüpspor'un hakkı yendi!" "G.Saray'ın değil Eyüpspor'un hakkı yendi!" 01:36
G.Saray'dan Acun Ilıcalı konuşurken paylaşım! G.Saray'dan Acun Ilıcalı konuşurken paylaşım! 01:36
Ilıcalı: Davinson Sanchez atılmalıydı Ilıcalı: Davinson Sanchez atılmalıydı 01:36
Acun Ilıcalı'dan G.Saray'a sert sözler! Acun Ilıcalı'dan G.Saray'a sert sözler! 01:36
Daha Eski
G.Saray'dan flaş bildiri! 2052 yılına kadar... G.Saray'dan flaş bildiri! 2052 yılına kadar... 01:36
G.Saray için Sainz'te karar çıktı! G.Saray için Sainz'te karar çıktı! 01:36
Icardi'den Johnny Depp paylaşımı! Icardi'den Johnny Depp paylaşımı! 01:36
G.Saray'da müjde gelişme! Antrenmana çıktı... G.Saray'da müjde gelişme! Antrenmana çıktı... 01:36
Cumhurbaşkanlığı Kupası F.Bahçe'nin! Cumhurbaşkanlığı Kupası F.Bahçe'nin! 01:36
Van Spor penaltılarda turladı! Van Spor penaltılarda turladı! 01:36