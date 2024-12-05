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Haberler Galatasaray Savunma ustası

Savunma ustası

Davinson Sanchez gösterdiği performansla hem defansta kalitesini gösteriyor hem de hücumda takımına destek veriyor. Kolombiyalı stoper, birçok istatistikte ilk sırada geliyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Savunma ustası

Sarı kırmızılı takımın deneyimli stoperi Davinson Sanchez performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden olan Kolombiyalı yıldız, istatistiklerde öne çıkıyor. Sanchez, maç başı top kazanma 6.1'lik rakam yakalarken, maç başı pas arasında 1.5'luk isabet oranı bulunuyor. 28 yaşındaki stoper, maç başına başarılı müdahalede ise 2.0'lık ve maç başına tehlike engellemede de 2.9'luk ortalamayla takımının en iyisi oldu.

ICARDI'Yİ BİLE GEÇTİ

Yüzde 63.5'lik ikili mücadele kazanma yüzdesiyle de sarı-kırmızılıların en iyisi olan Davinson Sanchez, 2.7'lik hava topu mücadelesinde de takımın en iyilerinden. Maç başı isabetli uzun pasta ise 3.5'luk ortalama tutturan deneyimli oyuncu, maç başı isabetli pasta 52.4'lük bir istatistiğe sahip. Bu sezon resmi maçlarda 2 gol atan Davinson Sanchez, bu iki golü de kafa ile kaydetti. Sanchez böylece yüzde 18.2'lik bir bitiricilik yüzdesi yakaladı ve İcardi'yi bile geçti.

OKAN BURUK'UN LIDERI OLDU

Sanchez, Okan Buruk'un en güvendiği isimlerin başında geliyor. Savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlanmasıyla önemi daha da artan Kolombiyalı futbolcu, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde ilk 11'in en önemli ismi olacak. Defans hattının da lideri olan Sanchez, kritik fikstürde takımına katkı vermeye devam edecek.

4'LÜ DIZILIŞE YİNE DÖNÜŞ

Abdülkerim Bardakcı'nın yaşadığı şanssız sakatlığı sonrası Okan Buruk, sistem değişikliğine gidecek ve 4'lü dizilişe geri dönecek. Deneyimli teknik direktör; Sivasspor ve Malmö deplasmanlarında 4'lü savunmayı tercih etmeyi düşünüyor. Abdülkerim'in dışında Kaan Ayhan'ın da sakatlık nedeniyle forma giyememesi nedeniyle mecburen böyle bir hamlenin gelmesi planlanıyor.

DEFANSTA SAKATLIK KABUSU

Sarı kırmızılılarda savunma hattı adeta sakatlıklarla mücadele ediyor. Kaan Ayhan ve İsmail Jakobs'un yaşadığı şanssız sakatlıkların ardından Abdülkerim Bardakcı'da da benzer bir sıkıntı yaşadı. Okan Buruk ve ekibini zorlayan sakatlıklar fikstürün en zorlaştığı döneme denk geldi.

SANCHEZ'DEN MUTLUSU YOK

Performansıyla beğeni toplayan Davinson Sanchez, aile hayatında da mutlu günlerden geçiyor. Kolombiyalı yıldız ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Eşi ve oğlu ile fotoğraf paylaşan Sanchez, izin gününde Eminönü'nü gezdi, İstanbul'un tadını çıkardı.

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