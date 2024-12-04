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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Lyon atağı! 2 ismin transferi için...

Galatasaray'dan Lyon atağı! 2 ismin transferi için...

Aslan ara transferde Olympique Lyon’la yakın temas kurmayı planlıyor. Wilfried Zaha’nın kiradan dönmesi beklenirken Tagliafico ve Gift Orban’ın da listede olduğu belirtiliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Galatasaray'dan Lyon atağı! 2 ismin transferi için...

Ocak ayı transfer döneminde eksik bölgelere takviye isteyen Galatasaray, Fransız ekibi Olympique Lyon ile yakın temas kuracak. Ekonomik anlamda sıkıntılı günlerden geçen Lyon'un ara transfer döneminde birçok isimle yolları ayırması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların kiraya gönderdiği Wilfried Zaha'nın da ocak ayında ayrılarak Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor. Aslan'ın takviye olarak da sol bek mevkiine Tagliafico ve hücum hattına da Gift Orban isimlerini takip ettiği belirtildi. Hem sol bek hem de forvete takviye yapacak olan Cimbom'un Fransız ekibiyle iletişime geçeceği bildirildi

WILFRIED ZAHA DA DÖNMEK İSTİYOR

Sezon başında Olympique Lyon'a kiralık olarak giden Wilfried Zaha, Fransa'da beklediği performansı yakalayamadı. 32 yaşındaki futbolcu, sadece 5 resmi maça çıkarken 1 asist yaptı ve 111 dakika süre alabildi.

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