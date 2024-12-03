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Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş sözler! "Fenerbahçe'nin ağzıyla konuşuluyor"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş sözler! "Fenerbahçe'nin ağzıyla konuşuluyor"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'un konuğu olduğu programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek'in özellikle Fenerbahçe ile ilgili söylediği o sözler gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 23:51
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş sözler! "Fenerbahçe'nin ağzıyla konuşuluyor"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'un konuğu olduğu programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özbek'in özellikle Fenerbahçe ile ilgili söylediği o sözler gündem oldu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:

"TFF, FENERBAHÇE'NİN AĞZIYLA KONUŞUYOR!"

Rakiplerimizin şikayetiyle konu yargıya gitti. Biz de gittik, ifadelerimizi verdik. Konu ile ilgili yargı takipsizlik kararı verdi. Peki sonra ne oldu? Sayın Başkan bir programda 'Ne hikmetse yargı takipsizlik kararı verdi' dedi. Ne hikmetse ne demek? Bu kelimeden ne anlıyorsunuz? Sayın Başkan'a bu sözlerle yargı ve kulübü töhmet altında bırakmak yakışıyor mu? Bu aynı rakibimizin ağzı! Biz bunu kabul etmiyoruz! Rakibimizin ağzıyla konuşmaları, bizde soru işareti oluşturuyor.

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Özbek'ten o hakeme flaş sözler!
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