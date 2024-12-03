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Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: G.Saray'ın hakkına göz dikenin gözünü çıkarırım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: G.Saray'ın hakkına göz dikenin gözünü çıkarırım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'da katıldığı programda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özbek, Galatasaray'ın hakkının yendiğini ve vaatlerin yerine getirilmediğini belirtti. İşte o açıklama... | Son dakika GS spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 23:56
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: G.Saray'ın hakkına göz dikenin gözünü çıkarırım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'da katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtladı. Özbek, Galatasaray'ın hakkının yendiğini ve vaatlerin yerine getirilmediğini belirtti. İşte o ifadeler...

"EL SÜRENİN ELİNİ KIRARIM!"

1950 doğumluyum, fakir bir ilçe olan Şebinkarahisar'da doğdum. Sonra İstanbul'da okudum, erken yaşta babamı kaybettim. 13 yaşında aile reisi oldum, 22 yaşında ticarete başladım. Hayatın bütün zorluklarını gördüm. Ticaret hayatımın büyük bir bölümü otobüs sırtında, Anadolu yollarında geçti. Emeğin ne olduğunu, hayat kurmanın ne olduğunu bilen birisiyim. Kimsenin hakkına, kuruşuna göz dikmedim. Kimsenin hakkımı gasp etmesine müsaade etmem. Galatasaray'ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım! Herkes verilen emeğe saygı duysun!

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