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Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mauro Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak mı?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mauro Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak mı?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı televizyon programında kendisine sorulan "Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak mı?" sorusunu yanıtladı. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 00:27
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mauro Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak mı?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'da katıldığı programda kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, "Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak mı?" sorusunu yanıtladı. İşte o ifadeler...

"ICARDI'NİN G.SARAY İÇİN NE İFADE ETTİĞİ BELLİ"

Mauro Icardi'nin Galatasaray için ne ifade ettiği belli. Türkiye'de ve Galatasaray ikon haline gelmiş bir figürü. Sözleşmesini dondurmak lafları, Galatasaray'ı yıpratmak isteyenlerin söyledi laflar. Bunu gündeme getirenler o tip insanlar. Ameliyatı Arjantin'de oldu. Ameliyat sonrasında kendini aradı ve telefonunu açmadı. Dinleniyor diye mesaj geldi, tekrar arayacağım. Bütün Galatasaray camiasının, futbol kamuoyunun sevdiği bir isim. Bu tarz Türkiye'ye gelmiş, herkes tarafından sevilen oyunculara çok az rastlarsınız. Icardi de onlardan birisi. Şampiyonluklara katkısı oldu ve çocukların sevgisi. Büyük, küçük herkes tavrından ve sahadaki performansından dolayı onu sever. Galatasaray öyle vefasız ki, sözleşmesini donduracak! Öyle bir şey yok!

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