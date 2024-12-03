Dursun Özbek'ten Galatasaraylı taraftarlara transfer müjdesi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, transfer durumuna dair konuştu.

Özbek sarı-kırmızılı taraftarları sevindiren haberi verdi.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Mauro Icardi'nin alternatifi var mı? Adresi söyleyin gidip bakalım! Alternatifi olan bir futbolcu değil! Okan Hoca ile konuşuyoruz. Devre arası transferlerini eksiklerimize göre yapacağız. Bu eksikleri tamamlayacağız. İsimleri söylersek, işler zora girer. İki bekin olmadığını iyi hatırlattın! Biz de taraftarız, biz de görüyoruz! Kimse merak etmesin! Eksikleri tamamlayacağız.