Dursun Özbek konuşuyor | CANLI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'a konuk oluyor. Özbek, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, hakem kararları ve son gelişmeler üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

Dursun Özbek'in açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

"VAATLER YERİNE GETİRİLMİYOR"

Sayın Hacıosmanoğlu'na seçimlerde destek verdik. Bizde bir memnuniyetsizlik vardı. Rakiplerimiz de yapıdan bahsederek, Sayın Büyükekşi'nin bizim lehimize olduğundan bahsederek kendisini yıprattı. Sayın Hacıosmanoğlu'na bize verdiği, futbola verdiği vaatler çerçevesinde destek verme kararı verdik. Bugüne geldiğimizde Galatasaray Kulübü'ne karşı alınan tavırdan hiç memnun değiliz. Bu çok net.

"TFF BİZE O SPONSOR İÇİN İZİN VERDİ"

Galatasaray formasına aldığımız haber portalı reklamı için TFF'ye yazı yazdık. Onlara sormak zorundayız, prosedür böyle. Yazılı olarak sorduk, onlar da 'İzin veriyoruz, maça çıkabilirsiniz ama sorumluluk size ait' dediler. Çıktıktan sonra birinci günden itibaren Türkiye'de yankılanması oldu. Konu ile ilgili tenkitler, eleştiriler oldu. Sonra TFF, bize ikinci yazıyı yazdı ve 'Böyle maça çıkamazsınız' dediler. Sayın Başkan 'İlk mektupta tavır gösterdik' dedi. İlk mektuptan çıkamazsınız dediklerini anladıysa, ikinci mektubu neden yazdı? Rakiplerin ve kamuoyunun baskısıyla mı fikri değişti? Bizi eleştiren rakiplerimizden etkilendi.

"TFF, FENERBAHÇE'NİN AĞZIYLA KONUŞUYOR!"

Rakiplerimizin şikayetiyle konu yargıya gitti. Biz de gittik, ifadelerimizi verdik. Konu ile ilgili yargı takipsizlik kararı verdi. Peki sonra ne oldu? Sayın Başkan bir programda 'Ne hikmetse yargı takipsizlik kararı verdi' dedi. Ne hikmetse ne demek? Bu kelimeden ne anlıyorsunuz? Sayın Başkan'a bu sözlerle yargı ve kulübü töhmet altında bırakmak yakışıyor mu? Bu aynı rakibimizin ağzı! Biz bunu kabul etmiyoruz! Rakibimizin ağzıyla konuşmaları, bizde soru işareti oluşturuyor.

"SENİN MUHATTABIN OKAN HOCA DEĞİL!"

Okan Hoca, bir hakeme 'bir daha burada maç yönetemezsin' demiş ve sevk edilmiş. Neticesinde para cezası vermişler, onu da Tahkim Kurulu kaldırmış. Suçsuz olduğu ortaya çıkmış. Devamında Sayın TFF Başkanı 'Sen hakeme bu lafı ettin, bak sen göreceksin' O hakemi bir daha senin maçına gönderiyor muyum, göndermiyor muyum!' diyor. Bir TFF Başkanı, böyle intikamcı, rövanşist yaklaşımda olabilir mi? Okan Hoca senin zaten muhatabına değil! Evet verdin, Eyüpspor maçına verdin! VAR hakemini de ona göre ayarladın!

"BÜTÜN BUNLARA NE GEREK VAR?"

Perşembe günü bir Avrupa maçı oynadık uzaktan deplasmanda geldik. TFF'ye yazı yazdık, perşembe oynayan rakiplerimizin pazartesi oynadığı gibi biz de bunu talep ettik. Özellikle futbolcu sağlığını dikkate aldık. 'Pazartesi valilik iki önemli maçı İstanbul'da oynatmak istemiyor. Pazartesi olmaz' dediler. O zaman 'Eyüpspor'a sorun ve salı gününe alın' dedik. Orada da yayıncı kuruluşun istemediğini söylediler. Yayıncı kuruluş ise böyle bir müracaatın olmadığını söyledi. Bütün bunlara ne gerek var?

"TRABZON'U TRABZON'DA KATLEDEN HAKEMİ VERDİLER!"

Eyüpspor maçına verilen hakem, Okan Hoca'ya inadına... Maç ve VAR hakemini öyle bir hakem seçiyor ki! Trabzonspor'da Trabzonspor'u katletmiş! Bizim Kasımpaşa maçına gelmiş, orada da iyi değil! Belli bir sıkıntı var. Pazar günü açıkladım, maç hakemini suçlamadım. Birileri onu formatlayarak gönderdi ve görevini yaptı.

"TFF VE MHK, GALATASARAY'A KARŞI"

Bir takımı doğramanın çeşitli yolları var! İnce ince de doğrayabilirsiniz, kafadan da doğrayabilirsiniz! Neticede TFF'den memnun değiliz. TFF, MHK ile birlikte Galatasaray'ın başarısını, sahadaki performansını etkilemek için tavır takınmıştır. Galatasaray Başkanı olarak, emeğimize kimsenin el sürmesine müsaade etmem! Emeğe büyük saygım var, kimse bu emeği gasp edemez! Müsaade etmem! Öyle bir yapım var!

"EL SÜRENİN ELİNİ KIRARIM!"

1950 doğumluyum, fakir bir ilçe olan Şebinkarahisar'da doğdum. Sonra İstanbul'da okudum, erken yaşta babamı kaybettim. 13 yaşında aile reisi oldum, 22 yaşında ticarete başladım. Hayatın bütün zorluklarını gördüm. Ticaret hayatımın büyük bir bölümü otobüs sırtında, Anadolu yollarında geçti. Emeğin ne olduğunu, hayat kurmanın ne olduğunu bilen birisiyim. Kimsenin hakkına, kuruşuna göz dikmedim. Kimsenin hakkımı gasp etmesine müsaade etmem. Galatasaray'ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım! Herkes verilen emeğe saygı duysun!

TFF İSTİFA ETMELİ Mİ?

Kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Galatasaray'a ayrıcalık bir ayrıcalık tanımasını istemiyoruz. Seçimde söz verdikleri gibi Türk futboluna adalet getirmeleri lazım. Sayın Başkan bundan sapmadan, Türk futboluna adaleti getirmek zorundadır. Söz verdiğinin yapmayan kişinin artık orada oturmasına gerek yok! Adalet arayışı dışında bir talebimiz yok. Sözlerini yerine getiremeyecekler, bu TFF'ye de ihtiyaç yok!

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

("Diğer rakip 'Yapıyı yıkacağız' diyor. Siz de 'Bize karşı yapı var' diyorsunuz" ifadelerine yanıt olarak)

Yapı söylemleri Büyükekşi döneminde de vardı. Sayın Büyükekşi gitti, yine benzer şekilde yapı hikayesi. Allah akıl fikir versin.

"YAPI DEYİNCE BAKALIM KARŞINIZA NE ÇIKIYOR"

Google'a girdiğiniz zaman konuların ne anlama geldiğine bakabilirsiniz, ben öyle yapıyorum. 'Türk futbolunda yapı' deyin, bakın karşınıza ne çıkıyor. Bakınız; Fenerbahçe-Gaziantep maçı. Bakınız; 'Galatasaray-Eyüpspor maçı' diyor. Bir yapı diyorlar da bu yapı nerede, kim yapmış? Kimse bilmiyor.

"BU YAPI KİME ÇALIŞIYOR?"

Bu nasıl bir yapı? Hafta sonu oynadığımız maçlarda bu yapı kime çalışıyor? Yapının nasıl olduğunu, kim olduğunu, nerede olduğunu söyleyen yok! Fenerbahçe maçından sonra asbaşkanları 'Bir yapı var, şöyle böyle' diyor. Sonra 5-6 dakika Galatasaray konuşması ve soru almadı.

"YAPI İLE YALI KARIŞIYOR"

Başkanları geçen sene TFF Başkanı'nın içinden geçiyordu, sonra güzelleme yapıyordu. Şimdi aynı şeyi İbrahim Hacıosmanoğlu için yapıyor. Demek ki bu bir usul haline gelmiş. Aynı filmin tekrarı, konuşanlar değişti. Aynı filmi çevire çevire kamuoyunun önüne koyuyorlar. Arkadaş yapı varsa açıkla! Çok kişi şimdi yapı ile yalı kelimesini de karıştırıyor! Yapı varsa, net bir şekilde ortaya koyarsınız. Cesaretli olun kardeşim, açıklayın bu yapıyı.

"OĞUZHAN ÇAKIR, FENERBAHÇE MAÇINDA TRABZONSPOR'U KATLETTİ!"

Eyüpspor maçındaki hakem, sabıkalı bir hakem. Kesinlikle maçın hakemini suçlamıyorum, belli ki birileri onu örgütleyerek ve formatlayarak maça göndermiş.

"RAKİBİMİZ BİR TÜRLÜ SAHAYA GELMİYOR"

Böyle anlamsız içi boş tartışmalardan sıyrılıp yeşil sahalara inebilsek! Bir türlü rakibimizin sahalara geldiğini görmedim! Hep masada hesaplaşma, söylemlerle karşı tarafı yıpratma! Hep böyle bir şeyin içerisindeler! Bizim kozumuzu paylaşacağımız yer yeşil sahalar.

"YALILARDA TOPLANTILAR OLUYOR"

Rakip takım başkanı 'Fıtratımızda ne var, ne yoksa yapacağız' dedi. Aldığım terbiye, okuduğum okullar, etik değerler... Benim pozisyona göre fıtratım değişmez! Rakip takım başkanı 'Hakemleri gidin yumruk atın' falan dedi. Bunları söyledi mi? Bunları söyleyen bir kişi, yapı olduğunu söylüyorsa... Boşuna 'Yalılarda toplantılar oluyor' diye söylemiyorlar. Ben şahit olmadım ama bunlar piyasada konuşuluyor. Kimse de aksini söylemiyor.

"ALDIĞIMIZ ÇOK VAHİM DUYUMLAR VAR"

TFF Başkanı'na ziyaretimde 'Her gün rakip takım yöneticilerinden bir tanesi burada, ne işi var kardeşim? Burada mı çalışıyorlar?' dedim. Büyükekşi döneminde de sordum! 'Ya geliyorlar işte. Siz de gelin' falan.. Ya ne işimiz var? Bir işimiz varsa gideriz. Yapıyı arıyorlarsa, buradan bakarak arasınlar. Yapı öyle telefonla oluşmaz! Aldığımız çok vahim duyumlar var. Olayın şeyini değiştirmemek açısından futbolun yeşil sahada kalması yönünde irademiz olduğu için kendimize saklamak istiyorum.

"TRABZON HAKLI; TFF YOK HÜKMÜNDEDİR"

Trabzonspor geçen gün 'TFF yok hükmündedir' dedi. Biz de aynı görüşteyiz. Bizim emeğimize göz diken, isterse babamın oğlu olsun! Bu emeğe göz dikenin gözünün çıkarırım! El uzatırsan o eli kırarım! Yapı yapı denen formatın oluşması için bu tip görüşmeler lazım! Kimse öküz altında buzağı aramasın, yapı dediklerinde aynaya baksınlar.

"OĞUZHAN ÇAKIR GÖREVİNİ YAPTI"

Oğuzhan Çakır'a birisi görev verdi ve yaptı! Daha önce de Trabzon'da ve bizim Kasımpaşa maçında yaptı. Sabıkalı bir hakem. Görev adamı, geldi görevini yaptı ve gitti. MHK görevi verdi, çekinmeden işini yaptı. MHK'ye kim görev verdi, herhalde Sayın Başkan! Alt alta bunları yazınca, TFF'den nasıl memnun olalım? Son derece başarısız buluyorum.

Bundan sonra aynı tarafta değiliz! Onun için şimdi Oğuzhan Çakır'ı gönder bakalım! Bak o zaman nasıl oluyor işler!

"TFF'YE GÜVENİMİZ KALMADI"

Galatasaray Spor Kulübü yaptığı işten pişman olmaz. Öyle bir kolaycılığı gitmem. O gün itibariyle Büyükekşi döneminden memnuniyetsizlik vardı. Sayın Hacıosmanoğlu'nun anlattıkları çerçevesinde ona güvendik ve oy verdik. Her yerde böyledir, seçimle gelenler bir şeyler anlatır ve siz de oy verirsiniz. Uygulamaya geçtiğinde tersini yapıyorsa, eleştirirsiniz. Galatasaray'ın artık TFF'ye güveni kalmadı.

"SEÇİM ÇAĞRISI YAPIYOR MUSUNUZ?"

Seçim çağrısı Galatasaray'ın inisiyatifinde değil. Biz rahatsızlıklarımızı anlatıyoruz. Sayın Hacıosmanoğlu'na da söyledik. Kendisinden tatminkar bir cevap alamadık. Eyüpspor maçından sonra görüşmedik. Uzun zamandan beri kendisiyle görüşmüyorum. Bunları anlattık ama bir gelişme görmüyoruz.

"KARŞIMIZDAKİ YAPININ BU OLDUĞUNU BİLELİM YETER"

("Galatasaray aleyhine hakem hataları olursa, nasıl bir tavır alacaksınız?" sorusuna karşılık)

Galatasaray bir mücadele takımıdır. Onun için 'Bütün maçlara aynı hakemi ve aynı VAR'ı gönderin' dedim. VAR da Galatasaray için sabıkalı birisi. Sizi ölçtük, tarttık. Bizim mücadelemiz bundan sonra buna göre olacak. İyi niyetten yoksun, iyi niyetin dışına çıkmış tavıra karşı mücadele edeceğiz. Bizim için fark etmez, sahada karşılaşacağımız muameleyi biliyorsak; Galatasaray bunların altından kalkar. Biz oyunu hangi kurallara karşı oynayacağımız bilelim, bu bize yeter. Bizim başarımızı kimse engelleyemez. Karşımızdaki yapının bu olduğunu bilelim. Sarı kartı, kırmızısı.. Rakibimizin ağzıyla konuşmalar, beraber hareket etmeler! Yeter ki biz bundan emin olalım! Bizim mücadelemizin şekli değişir ve ona göre hazırlanırız. Oyun yeşil sahada mı, yalı da mı, TFF'nin odalarında mı oynanıyor? Yeter ki onu bilelim.

"ACUN ILICALI BENİM MUHATABIM OLAMAZ!"

Acun Ilıcalı muhatabım değil! Zaten olması da mümkün değil! Bahis konusuyla ilgili bizse çığırtkanlık yaparken, RTÜK'ten ceza almış bir kanalın sahibi. Söylediklerinin satır aralarına bakarsanız ortaya Türkiye'nin en büyük kulübünün Galatasaray olduğu ortaya çıkıyor. İnsan durup dururken 'Galatasaray tek başına olmak istiyor' diyor. Nereden çıkıyor bu? Biz öyle bir şey mi dedik? Türkiye'de futbol kamuoyu, Türkiye'nin en büyük futbol kulübünün Galatasaray olduğu konusunda birleşiyor. Biz bunu demedik ama karşı taraftaki algı ve birleştiği nokta, Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük futbol kulübü olduğu yönünde. Satır aralarında bunun ezikliği var.

"BUNUN EZİKLİĞİ İÇİNDE"

Galatasaray'ın Avrupa serüvenine, diğer rakiplerin Avrupa serüvenine bakın! Bunlar tescillenmiş şeyler. Biz boşuna 'Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray yazar' demedik. Acun Ilıcalı, kamuoyundaki etkiden etkilenmiş. Bunun ezikliği içinde 'Siz kendinizi tek kulüp mü sanıyorsunuz?' diyor.

"ICARDI'NİN SÖZLEŞMESİ DONDURULMAYACAK"

Mauro Icardi'nin Galatasaray için ne ifade ettiği belli. Türkiye'de ve Galatasaray ikon haline gelmiş bir figürü. Sözleşmesini dondurmak lafları, Galatasaray'ı yıpratmak isteyenlerin söyledi laflar. Bunu gündeme getirenler o tip insanlar. Ameliyatı Arjantin'de oldu. Ameliyat sonrasında kendini aradı ve telefonunu açmadı. Dinleniyor diye mesaj geldi, tekrar arayacağım. Bütün Galatasaray camiasının, futbol kamuoyunun sevdiği bir isim. Bu tarz Türkiye'ye gelmiş, herkes tarafından sevilen oyunculara çok az rastlarsınız. Icardi de onlardan birisi. Şampiyonluklara katkısı oldu ve çocukların sevgisi. Büyük, küçük herkes tavrından ve sahadaki performansından dolayı onu sever. Galatasaray öyle vefasız ki, sözleşmesini donduracak! Öyle bir şey yok!