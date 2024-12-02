UEFA Avrupa Ligi'nden Galatasaray paylaşımı! "Tüm kulvarlarda 16 maçlık yenilmezlik serisi"

Galatasaray'ın bu sezonki yenilmezlik serisi devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maçında RAMS Park'ta İsviçre ekibi Young Boys'a 27 Ağustos 2024 tarihindeki yenildiği maçtan bu yana hiçbir maçını kaybetmedi.

UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı da Galatasaray'ın yenilmezlik serisine bir paylaşımında yer verdi ve yaptığı paylaşıma "Tüm müsabakalarda 16 maçlık yenilgisiz seri" notunu düştü.

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