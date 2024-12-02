  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden Galatasaray paylaşımı! "Tüm kulvarlarda 16 maçlık yenilmezlik serisi"

UEFA Avrupa Ligi'nden Galatasaray paylaşımı! "Tüm kulvarlarda 16 maçlık yenilmezlik serisi"

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı, Galatasaray'ın bu sezon tüm kulvarlardaki 16 maçlık yenilmezlik serisine bir paylaşımında yer verdi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 13:59 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 13:59
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA Avrupa Ligi'nden Galatasaray paylaşımı! "Tüm kulvarlarda 16 maçlık yenilmezlik serisi"

Galatasaray'ın bu sezonki yenilmezlik serisi devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maçında RAMS Park'ta İsviçre ekibi Young Boys'a 27 Ağustos 2024 tarihindeki yenildiği maçtan bu yana hiçbir maçını kaybetmedi.

UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı da Galatasaray'ın yenilmezlik serisine bir paylaşımında yer verdi ve yaptığı paylaşıma "Tüm müsabakalarda 16 maçlık yenilgisiz seri" notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM

G.Saray'da flaş ayrılık! Eyüpspor maçı sonrası bileti kesildi
Osimhen İtalya'ya geri dönüyor!
DİĞER
Bomba dedikodu! Okan Buruk ile eski manken Güzide Duran aşk yaşıyormuş!
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Engelsiz Türkiye Programı'nda önemli açıklamalar
İşte Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu!
Eski hakemler G.Saray - Eyüpspor maçını yorumladı
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor maçı ne zaman? Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor maçı ne zaman? 14:19
Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? 14:17
Iğdır FK - Muş Spor maçı ne zaman? Iğdır FK - Muş Spor maçı ne zaman? 14:14
Vardar kritik maç öncesi konuştu! Vardar kritik maç öncesi konuştu! 14:14
UEFA Avrupa Ligi'nden G.Saray paylaşımı! UEFA Avrupa Ligi'nden G.Saray paylaşımı! 13:59
Futbol maçındaki hakem kararı sonrası facia! Futbol maçındaki hakem kararı sonrası facia! 13:43
Daha Eski
Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! 13:24
Hatayspor - Beşiktaş maçı ne hangi kanalda? Hatayspor - Beşiktaş maçı ne hangi kanalda? 13:20
Fenerbahçe - Gaziantep maçı yayın bilgileri! Fenerbahçe - Gaziantep maçı yayın bilgileri! 13:07
F.Bahçe'de şok Saint-Maximin gelişmesi! F.Bahçe'de şok Saint-Maximin gelişmesi! 12:54
Abdülkerim Bardakcı sahalara ne zaman dönecek? Sakatlığı ne? Kaçıracağı maçlar... | Galatasaray Haberleri Abdülkerim Bardakcı sahalara ne zaman dönecek? Sakatlığı ne? Kaçıracağı maçlar... | Galatasaray Haberleri 12:21
İşte Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu! İşte Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu! 12:18