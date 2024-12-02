İyi niyetli değil

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, hakem hatalarına dair açıklamalar yaptı. Yazgan, "Hakem hataları sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun adalet duygusunu derinden sarsmıştır. MHK'nin özellikle Okan Buruk hocamızın rahatsızlığını dile getirmesine rağmen taraflı ve vasat altı performanslara sahip hakemleri maçlarımıza atama alışkanlıkları devam etmektedir. Bu da kötü niyetin bir göstergesi olduğunu gösteriyor. MHK'nin atamalarında iyi niyet görmüyoruz" dedi.

SKANDAL ATAMA

Eray Yazgan, "Eyüp maçına yapılan VAR ataması da skandal ötesi bir karardır. Adalet terazisinde bu kararı verenler elbet bir gün bu ağırlığın altında kalacaklardır" diye ekledi.