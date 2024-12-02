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Haberler Galatasaray İşte Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu! Galatasaray'dan açıklama geldi

İşte Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu! Galatasaray'dan açıklama geldi

Son dakika spor haberleri... Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı ve oyuncunun tedavisine başlandığını belirtti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 12:19 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 12:34
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İşte Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu! Galatasaray'dan açıklama geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Karşılaşmanın 39. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu hakkında Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki İkas Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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