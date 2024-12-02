Galatasaray'dan seri sonu

Galatasaray, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı... Sarı-kırmızılılar, 7'nci haftadaki Kasımpaşa maçının ardından dün de Eyüpspor'la evinde, taraftarının önünde berabere kaldı. Maça oldukça istekli başlasa da Okan Buruk'un öğrencileri, yaşanan top kaybı sonrasında ise; Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 geriye düştü. Bu golden sonra oyunu rakip kaleye yıkan sarı-kırmızılılar, kimi zamana direğe kimi zaman da Berke Özer'e takıldı. Dakikalar 45+5'i gösterdiğinde ise aradığı golü buldu...

GALİBİYET GOLÜNÜ BULAMADI

Eyüp kalesinde yaşanan karambolde Barış Alper Yılmaz, skoru eşitledi. İkinci yarıya ise Galatasaray golle başladı. Osimhen'in indirdiği topa şık bir vuruş yapan Sallai, RAMS Park'ı çılgına çevirdi. Ancak bu sevinç sadece 24 dakika sürdü. 71'de Ampem skoru yeniden eşitledi. G.Saray, üstünlük sayısını bulmak için çok denedi olmadı. Maç 2-2 bitti. Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda iki puan bıraktı.

45'TE 2 DIREK

Galatasaray, Eyüpspor maçının ilk yarısında iki kez direğe takıldı. Önce 20'nci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Victor Osimhen'in şutu direkten oyun alanına döndü. 31'inci dakikada ise yaşanan karambolde Yunus kafa vuruşu üst direkte patladı.

UNUTULMADILAR

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve sarı-kırmızılıların bu kentte yaptığı konteyner kentte kalan çocuklar, Galatasaray Kulübü tarafından İstanbul'a getirildi. Çocuklar, önce takımla birlikte seremoniye çıktı. Ardından da RAMS Park'ta Eyüpspor maçını izledi. Unutulmaz anlar yaşadılar.