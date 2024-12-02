Galatasaray ilk yarı fikstürü 2024-2025 sezonu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Eyüpspor ile 2-2'lik berabe kalan Galatasaray'da hafta içi oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının yorgunluğu dikkat çekti.

Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar karşısında ilk yarının belirli bölümlerinde zorlanan sarı-kırmızılılar, tempolu geçen mücadelenin ardından 1-1'lik beraberlikle Türkiye'ye dönmüştü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde iki sezon üst üste şampiyon olan Galatasaray, bu sezon hem Süper Lig'i hem de UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı hedefliyor.

İki kulvarda da başarılı bir performans gösteren sarı-kırmızılıları önümüzdeki haftalarda zor bir fikstür bekliyor. Aralık ayında Sivas ve Malmö deplasmanına konuk olacak Galatasaray fikstürü ise taraftar tarafından merak ediliyor.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Önümüzdeki 10 maçın 5'ini deplasmanda oynayacak olan Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı derbinin ne zaman olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş ile çıkış arayan bordo-mavililer ile bu sezon yoluna namağlup eden sarı-kırmızıların maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.

GALATASARAY FİKSTÜRÜ AJAK İLE TAMAMLIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefi için sahaya çıkan Galatasaray, 30 Ocak günü oynayacağı Ajak deplasmanı ile 2024-2025 sezonunun ilk yarı fikstürünü tamamlayacak.

GALATASARAY'IN MAÇLARI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de 35, UEFA Avrupa Ligi'nde 11 puan toplayan Galatasaray'ın fikstürü şöyle:

Sivasspor-Galatasaray (8 Aralık Pazar 16.00)

Malmö-Galatasaray (12 Aralık Perşembe 20.45)

Galatasaray-Trabzonspor (16 Aralık Pazartesi 21.00)

Kayserispor-Galatasaray (22 Aralık Pazar 16.00)

Galatasaray-Göztepe (5 Ocak Pazar - saati henüz belirlenmedi)

Başakşekir-Galatasaray (12 Ocak Pazar - saati henüz belirlenmedi)

Hatayspor-Galatasaray (19 Ocak Pazar - saati henüz belirlenmedi)

Galatasaray-Dinamo Kiev (21 Ocak Salı 18.30)

Galatasaray-Konyaspor (26 Ocak Pazar - saati henüz belirlenmedi)

Ajax-Galatasaray (30 Ocak Perşembe 23.00)