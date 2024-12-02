GALATASARAY HABERİ: Victor Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! İşte yeni takımı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında önemli transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Osimhen hakkında son olarak flaş bir iddia gündeme geldi. Nijeryalı yıldız ile İtalya Serie A'nın dev takımlarından o ekibin ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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AC MILAN OSIMHEN İÇİN DEVREDE
NTV Spor'un İtalyan basınından derlediği habere göre, bonservisi Napoli'de bulunan Osimhen için İtalya Serie A'dan bir başka ekip olan AC Milan'ın devreye girdiği öne sürüldü.
Osimhen'in Milan'ın hayallerini süslediği belirtilirken Nijeryalı yıldız için İtalyan devinin bir hamlede bulunabileceği ifade edildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maça çıkan Victor Osimhen, 9 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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