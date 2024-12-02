  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Victor Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! İşte yeni takımı

GALATASARAY HABERİ: Victor Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında önemli transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Osimhen hakkında son olarak flaş bir iddia gündeme geldi. Nijeryalı yıldız ile İtalya Serie A'nın dev takımlarından o ekibin ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 13:24
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ: Victor Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! İşte yeni takımı

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a Napoli'den kiralık olarak katılan yıldız golcü Victor Osimhen hakkında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Victor Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! İşte yeni takımı

Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in bonservisini alabilmek için kaynak arayışını sürdürürken aynı zamanda bu transfer için dev rakiplerle de karşı karşıya.

GALATASARAY HABERİ: Victor Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! İşte yeni takımı

25 yaşındaki yıldız için son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

GALATASARAY HABERİ: Victor Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! İşte yeni takımı

AC MILAN OSIMHEN İÇİN DEVREDE

NTV Spor'un İtalyan basınından derlediği habere göre, bonservisi Napoli'de bulunan Osimhen için İtalya Serie A'dan bir başka ekip olan AC Milan'ın devreye girdiği öne sürüldü.

GALATASARAY HABERİ: Victor Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! İşte yeni takımı

Osimhen'in Milan'ın hayallerini süslediği belirtilirken Nijeryalı yıldız için İtalyan devinin bir hamlede bulunabileceği ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Victor Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! İşte yeni takımı

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maça çıkan Victor Osimhen, 9 gol 5 asistlik performans sergiledi.

F.Bahçe'de şok Saint-Maximin gelişmesi!
G.Saray'da flaş ayrılık! Eyüpspor maçı sonrası bileti kesildi
DİĞER
Ahad Kazmaz ile boşanmıştı... Aslı İnandık yeni aşka yelken açtı!
Suriye'deki "muhalif" ilerleyiş Esad'a baston olan İran'ı panikletti! Tahran rotayı önce Şam'a sonra Ankara'ya kırdı | Fidan'dan flaş Suriye açıklaması
Eski hakemler G.Saray - Eyüpspor maçını yorumladı
Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Futbol maçındaki hakem kararı sonrası facia! Futbol maçındaki hakem kararı sonrası facia! 13:43
Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! 13:24
Hatayspor - Beşiktaş maçı ne hangi kanalda? Hatayspor - Beşiktaş maçı ne hangi kanalda? 13:20
Fenerbahçe - Gaziantep maçı yayın bilgileri! Fenerbahçe - Gaziantep maçı yayın bilgileri! 13:07
F.Bahçe'de şok Saint-Maximin gelişmesi! F.Bahçe'de şok Saint-Maximin gelişmesi! 12:54
Abdülkerim Bardakcı sahalara ne zaman dönecek? Sakatlığı ne? Kaçıracağı maçlar... | Galatasaray Haberleri Abdülkerim Bardakcı sahalara ne zaman dönecek? Sakatlığı ne? Kaçıracağı maçlar... | Galatasaray Haberleri 12:21
Daha Eski
İşte Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu! İşte Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu! 12:18
F.Bahçe - Gaziantep FK maçının VAR'ı açıklandı! F.Bahçe - Gaziantep FK maçının VAR'ı açıklandı! 12:16
Hatayspor - Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Hatayspor - Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:11
Arda Turan'dan maçın ardından flaş paylaşım! Arda Turan'dan maçın ardından flaş paylaşım! 12:01
Nara ve Icardi arasındaki gerilim artıyor! Nara ve Icardi arasındaki gerilim artıyor! 11:53
NBA'de Alperen Şengün talihsizlik yaşadı! NBA'de Alperen Şengün talihsizlik yaşadı! 11:35