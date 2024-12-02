GALATASARAY HABERİ: Victor Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! İşte yeni takımı

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a Napoli'den kiralık olarak katılan yıldız golcü Victor Osimhen hakkında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in bonservisini alabilmek için kaynak arayışını sürdürürken aynı zamanda bu transfer için dev rakiplerle de karşı karşıya.