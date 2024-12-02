Galatasaray-Eyüpspor maçının ardınan Ahmet Çakar: Sanchez’e kırmızıyı atladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ile yenişemedi ve maç 2-2 eşitlik ile sonuçlandı.

Maçın ardından Ahmet Çakar, kendi kaleminden kritik değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

"MÜKEMMELE YAKIN MÜCADELE ETTİLER"

Dün gece gösterdi ki Türkiye'nin en iyi kalecisi Berke! Bir kaleci bundan daha iyi oynayamazdı. Goller yedi ama altılık, yedilik olacak maçı çok az golde tuttu. Ayrıca ben dahil hepimiz Eyüp Başkanı Murat Özkaya ve hocası Arda Turan için hafta içi çok salladık. Fark olur dedik. Eyüp mücadele etmez dedik ama dün geceki mücadele hepimizi utandırdı. Çok mu iyi oynadılar hayır! Kapasiteleri oranında mükemmele yakın mücadele ettiler. Oyunun hemen başında Halil sağdan girdi, eski G.Saraylı Emre Akbaba son anda dokundu ve takımını öne geçirdi.

"YAKALANAN MUTLAK POZİSYONLAR..."

30. dakikada G.Saray bütün inisiyatifi ele aldı. Art arda kaçan goller, duran toptan gelen pozisyonlar ve devre biterken Barış Alper ile gelen G.Saray'ın golü… G.Saray ikinci yarıya da Sallai'nin golü ile öne geçerek başladı. İşte bundan sonra maç üçe dörde gidecekken bir kontratakta Eyüpspor beraberliği kurtardı ve belki de ligi yeniden başlattı. G.Saray, kolay gol yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamıyor bu da garip puan kayıplarına neden oluyor. Yakalanan mutlak pozisyonlar golle neticelenmeyince dün geceki tablo ortaya çıkıyor.

"SANCHEZ RAKİBİN BİLEĞİNE..."

Gelelim hakeme. İlk yarıda G.Saray'ın penaltı beklediği birkaç pozisyon var. Bana göre hiç biri penaltı değil fakat Sanchez'in görmesi gereken kırmızı kart atlandı. Yerdeyken ayaktaki rakibinin böğrüne taban basıyor atılmadı! İkinci yarıda da sarı kartı olan Sanchez rakibin bileğine mutlak şekilde basıyor ama yine ikinci sarıyı görüp atılmıyor.