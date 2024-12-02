Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Eyüpspor'u konuk etti. Kıran kırana mücadele eden ekipler 2-2 beraberlik ile yetindi ve sahadan birer puanla ayrıldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçı değerlendirdi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İkinci yarının hemen başında Sallai'nin golü G.Saray'ı öne geçirdi. Ben bu gol sonrası G.Saray'ın oyun üstünlüğünü tamamen ele geçireceğini düşündüm ama Eyüpspor'un inadı ve mücadelesi buna izin vermedi. Yine de Barış, Osimhen'in hazırladığı pozisyonda kaleye gelişi güzel şut atacağına topun dibine girseydi farkı arttırırdı.
Eyüp, Ampem ile skoru 2-2'ye taşırken Galatasaray'ın baskısı golü getirmedi. Çünkü Eyüpspor kalecisi Berke Özer, kalesinde devleşip liderin kazanmasını engelledi.
REHA KAPSAL - OYUN DENGESİ
Galatasaray iç sahada Eyüpspor'la oynuyor elbette tek hedef galibiyet... Ama bu maç için önemli bir konu da ligde son oynanan Samsunspor ile Bodrum maçından 3 puan almalarına rağmen o eski güçlü oyunundan uzak bir görüntü vermeleri...
Hafta içi de AZ maçının özellikle ilk yarısında istenilen seviyenin oyun olarak altında kalmaları sarı-kırmızılı taraftarların kafasında soru işaretleri oluşturmasıyla bu maçın önemi bir kat daha değer kazanıyordu. Galatasaray 3/4/2/1 dizilişi ile başladı. Bu düzende takımın omurgasında 9 oyuncu ile oynamalarına rağmen karşı presi doğru yapamadıklarından çok hücum geçişi yediler. Bir an önce Okan hoca bu doğru olmayan 3'lü oyundan vazgeçmeli.
İlk yarı çok baskı yaptılar ve pozisyonlar ürettiler ama son vuruşlarda o beceriyi ancak tam devre biterken gösterip golü buldular. Sarı kırmızılılar için Osimhen önemli bir koz ama ona çok bağımlılar. 2. yarı başında Sallai'nin gölüyle öne geçtiler 2. yarıda ilk yarının son bölümündeki gibi çok oyuncuyla rakip ceza sahasına girdiler.
Bu çoğalma rakibi hataya zorladığı gibi golü değişik oyuncularının bulması adına önemli bir detaydı. Nitekim Barış Alper 3. golü kaçırmasa maçın fişi erkenden çekecekti sarı kırmızılılar.
Sarı kırmızılılar bundan sonra oyunu neredeyse tek kale maça çevirip Eyüpspor ceza sahası içinden çıkmadı. Galatasaray kötü oynadığı maçları zaten kazanmasını bilen bir takımdı. Ancak böylesine hücumda çok etkili oldukları çok net pozisyonlardan yararlanamadıkları (Elbette yaptığı savunma anlayışı için bunları söylemek mümkün değil.
Bu dengesiz oyun anlayışında) en önemli problem yediğinden fazlasını atman gerekiyor. Bu maç için bu yeterli olmayınca hiç hesapta olmayan 2 puanı kendi evinde kaybetmiş oldu.
ZEKİ UZUNDURUKAN - G. SARAY KALECİ ARAMASIN! HEMEN BERKE'Yİ ALSIN!
Ligde önüne geleni deviren Galatasaray'ı Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor durdurdu! Berke Özer, uzun yıllardır sahalarımızda göremediğimiz bir kalecilik performansı ortaya koydu! Galatasaray kazanmak için her şeyi yaptı ama tam 12 net kurtarış yapan uçan panter Berke Özer, Aslan Cimbom'u durdurdu!
Maçın başındaki Emre Akbaba golü hem tribünleri hem de Galatasaraylı oyuncuları strese soktu. Oyuncular bir an önce beraberlik golünü bulabilmek için telaşlı bir oyun oynamaya başladılar. Emre Akbaba'nın attığı golde Halil Akbunar'ı durduramayan Sallai ile Abdülkerim'in ve arka direkte Emre Akbaba'ya yakın oynamayan Barış Alper'in hatası vardı.
Galatasaray golü yedikten sonra oyunu tek kaleye çevirdi. Art arda pozisyonlar buldu, 2 top direkten döndü. Eyüpspor kalecisi Berke Özer, jeneriklik kurtarışlar yaptı. Berke'yi izlerken içimden 'Bu Berke uçak düşse onu da tutar' dedim. Nitekim ikinci yarıda sayısız kurtarışlar yaptı. Bu kurtarışlardan 4-5 tanesi mucize ötesiydi. Galatasaray'ın kadife ayaklı bir oyuncusu var! Gabriel Sara!
Galatasaray'ın bütün hücum başlangıçlarında Sara başrolü üstleniyor. Galatasaray'ın ilk yarının uzatma anlarında bulduğu golün mimarı Gabriel Sara oldu. Gabriel Sara'nın sol kanattan ceza sahasına kestiği topta Berke art arda kurtarışlar yaptı; Eyüpspor savunması topu uzaklaştıramadı. Top Barış Alper Yılmaz'ın önüne düştü. Barış da topu adeta iğne deliğinden geçirerek skor tabelasını 1-1'e getirdi.
Galatasaray ikinci yarıya adeta golle başladı. Galatasaray'ı öne geçiren golün mimarı yine Sara idi. Ceza sahasına kestiği topu Osimhen kafa ile Sallai'ye aktardı. Sallai'ye de fileleri havalandırmak kaldı. Osimhen maç boyunca çok gol kaçırdı ama nefes kesen bir mücadele ortaya koydu. Takım arkadaşlarını ateşledi, rakip savunmayı çok yordu, kim ne derse desin büyük oynadı yine Osimhen!
Hakem Oğuzhan Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği kararlarla sarı-kırmızılı oyuncuları gerdi, sinirlendirdi! Galatasaray, öne geçtikten sonra farklı skor ararken kalesinde golü gördü. Galatasaray savunması dün çok hata yaptı. Abdülkerim çıktıktan sonra Davinson Sanchez tek başına savaşmak zorunda kaldı. O da bir yere kadar. Metehan'ın kumaşı çok iyi ama daha tecrübesiz.
Okan hocadan Basthuayi hamlesi geldi hemen... Oyunun son bölümü, Galatasaray ile Berke arasında geçti. Galatasaraylı oyuncular vurdu; Berke kurtardı. Berke'nin içine Örümcek Adam, Süpermen, Hulk kaçmış gibiydi. Galatasaray, Muslera'nın yerine kaleci arıyor! Uzaklarda aramasın! Hemen alsın Berke Özer'i!
MUSTAFA ÇULCU - STANDARDI YOK
Kurumlar inatlaşmamalı... Çözümsel barış içinde futbola katkı sağlayan saygın çizgisini bozmamalı. İnat uğruna genç bir hakemi gündem olmuş polemiklerin üstüne niye bu derece psikolojik bir baskının altına atarlar anlamış değilim! Siz hakemi kazanmak mı istiyorsunuz kaybetmek mi ? Maçın ilk dakikası Thiam'ın eli Sallai'nin yüzünde net sarı ama vermedi.
Eyüp ceza alanı içinde Yunus, Caner'in ellerini vücudunda hissettiği an penaltı beklentisi ile kendini bıraktı temas var fakat eylem yok penaltı olmaz. 22'de Osimhen-Claro mücadelesinde Claro topa vuruyor penaltı olmaz... Devamında Barışİlter kısa mesafe basit itmelere itibar edilmiyor çünkü yan yana mücadele içindeler...
Hakemin sahadaki yorumu devam. Maçın önemli pozisyonu Sanchez-Thiam mücadelesinde Sanchez yere düşüyor sağ bacak dik krampon çivileri yukarıda rakibinin sol karın boşluğuna şiddeti yüksek olmayan sancak gaddarlık içeren ayakla bir teması var. Topla oynama durumu söz konusu değil, teşebbüsü bile kırmızı karttır. Hakem göstermedi. Ayak yukarı gelirken şortu sıyırıyor karın boşluğuna temas ediyor hakem çözemedi. VAR da çözemedi...
Önceden sarısı olan Sanchez, 56'da rakibi Thiam'ın ayağına kontrolsüz net bir basması var, ikinci sarıdan ihraç olmalıydı. Hakem yine göstermedi, bir "tık" sabretti ihraç etmedi! Sanchez yatıp kalkıp hakeme dua etsin bu maçı ihraç olmadan tamamladığı için. Kurumlar arası gereksiz inatlaşma, ikliminde hakemin gösterdiği doğru sarı kartlar var göstermediği kartlar var, faul standardı yok.
Kendisine yapılan mobinglere karşı önlem alamadı, disipline edemedi. Çok deneyime ihtiyacı var çok. MHK'daki arkadaşlar lütfen bu genç hakemleri ezdirmeyin, yazık ediyorsunuz onlara. Futbolumuzun seyir kalitesini bozmayın provoke etmeyin. Böyle hakem yetiştirilmez, hakemlik böyle yönetilmez.
DİĞER