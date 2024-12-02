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Haberler Galatasaray Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Eyüpspor'u konuk etti. Kıran kırana mücadele eden ekipler 2-2 beraberlik ile yetindi ve sahadan birer puanla ayrıldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçı değerlendirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 09:01
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Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - DEDİKODU ÜRETENLER UTANDINIZ MI!

Eyüpspor, G.Saray'a maçı verecekmiş, 3 oyuncusu Rize maçında cezalı duruma düşmüş… Arda Turan, G.Saraylı olduğu için takımını baskılı oynatmayacakmış… Bu dedikoduları üretenler herhalde utanmışlardır.

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Arda Turan'ın takımı Eyüpspor çatır çatır top oynadı, ikili mücadelelerde G.Saray'ı zorladı, kanatlardan özellikle Halil'in bölgesinden etkili hücum etti. İlk golü de Halil'in ortası sonucu arka direkte eski G.Saraylı Emre Akbaba gol yaptı! Oysa G.Saray bu golü yemeden önce Torreira ve Osimhen ile iki net gol kaçırdı.

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Sahanın çalışkanı Barış'ın ceza alanına getirip final paslarında isabeti yakalayamaması G.Saray'ın erken gol bulmasını engelledi. Osimhen, direkten dönen şutunda uzağa değil de yakın köşeye vursaydı aradığı golü bulurdu. Zor gollerin adamı Barış Alper uzatmalarda fazla kullanmadığı sol ayağı ile iğne deliğinden geçirip mükemmel bir gol attı.

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

İkinci yarının hemen başında Sallai'nin golü G.Saray'ı öne geçirdi. Ben bu gol sonrası G.Saray'ın oyun üstünlüğünü tamamen ele geçireceğini düşündüm ama Eyüpspor'un inadı ve mücadelesi buna izin vermedi. Yine de Barış, Osimhen'in hazırladığı pozisyonda kaleye gelişi güzel şut atacağına topun dibine girseydi farkı arttırırdı.

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Eyüp, Ampem ile skoru 2-2'ye taşırken Galatasaray'ın baskısı golü getirmedi. Çünkü Eyüpspor kalecisi Berke Özer, kalesinde devleşip liderin kazanmasını engelledi.

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

REHA KAPSAL - OYUN DENGESİ

Galatasaray iç sahada Eyüpspor'la oynuyor elbette tek hedef galibiyet... Ama bu maç için önemli bir konu da ligde son oynanan Samsunspor ile Bodrum maçından 3 puan almalarına rağmen o eski güçlü oyunundan uzak bir görüntü vermeleri...

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Hafta içi de AZ maçının özellikle ilk yarısında istenilen seviyenin oyun olarak altında kalmaları sarı-kırmızılı taraftarların kafasında soru işaretleri oluşturmasıyla bu maçın önemi bir kat daha değer kazanıyordu. Galatasaray 3/4/2/1 dizilişi ile başladı. Bu düzende takımın omurgasında 9 oyuncu ile oynamalarına rağmen karşı presi doğru yapamadıklarından çok hücum geçişi yediler. Bir an önce Okan hoca bu doğru olmayan 3'lü oyundan vazgeçmeli.

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

İlk yarı çok baskı yaptılar ve pozisyonlar ürettiler ama son vuruşlarda o beceriyi ancak tam devre biterken gösterip golü buldular. Sarı kırmızılılar için Osimhen önemli bir koz ama ona çok bağımlılar. 2. yarı başında Sallai'nin gölüyle öne geçtiler 2. yarıda ilk yarının son bölümündeki gibi çok oyuncuyla rakip ceza sahasına girdiler.

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Bu çoğalma rakibi hataya zorladığı gibi golü değişik oyuncularının bulması adına önemli bir detaydı. Nitekim Barış Alper 3. golü kaçırmasa maçın fişi erkenden çekecekti sarı kırmızılılar.

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Sarı kırmızılılar bundan sonra oyunu neredeyse tek kale maça çevirip Eyüpspor ceza sahası içinden çıkmadı. Galatasaray kötü oynadığı maçları zaten kazanmasını bilen bir takımdı. Ancak böylesine hücumda çok etkili oldukları çok net pozisyonlardan yararlanamadıkları (Elbette yaptığı savunma anlayışı için bunları söylemek mümkün değil.

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Bu dengesiz oyun anlayışında) en önemli problem yediğinden fazlasını atman gerekiyor. Bu maç için bu yeterli olmayınca hiç hesapta olmayan 2 puanı kendi evinde kaybetmiş oldu.

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - G. SARAY KALECİ ARAMASIN! HEMEN BERKE'Yİ ALSIN!

Ligde önüne geleni deviren Galatasaray'ı Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor durdurdu! Berke Özer, uzun yıllardır sahalarımızda göremediğimiz bir kalecilik performansı ortaya koydu! Galatasaray kazanmak için her şeyi yaptı ama tam 12 net kurtarış yapan uçan panter Berke Özer, Aslan Cimbom'u durdurdu!

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Maçın başındaki Emre Akbaba golü hem tribünleri hem de Galatasaraylı oyuncuları strese soktu. Oyuncular bir an önce beraberlik golünü bulabilmek için telaşlı bir oyun oynamaya başladılar. Emre Akbaba'nın attığı golde Halil Akbunar'ı durduramayan Sallai ile Abdülkerim'in ve arka direkte Emre Akbaba'ya yakın oynamayan Barış Alper'in hatası vardı.

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Galatasaray golü yedikten sonra oyunu tek kaleye çevirdi. Art arda pozisyonlar buldu, 2 top direkten döndü. Eyüpspor kalecisi Berke Özer, jeneriklik kurtarışlar yaptı. Berke'yi izlerken içimden 'Bu Berke uçak düşse onu da tutar' dedim. Nitekim ikinci yarıda sayısız kurtarışlar yaptı. Bu kurtarışlardan 4-5 tanesi mucize ötesiydi. Galatasaray'ın kadife ayaklı bir oyuncusu var! Gabriel Sara!

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Galatasaray'ın bütün hücum başlangıçlarında Sara başrolü üstleniyor. Galatasaray'ın ilk yarının uzatma anlarında bulduğu golün mimarı Gabriel Sara oldu. Gabriel Sara'nın sol kanattan ceza sahasına kestiği topta Berke art arda kurtarışlar yaptı; Eyüpspor savunması topu uzaklaştıramadı. Top Barış Alper Yılmaz'ın önüne düştü. Barış da topu adeta iğne deliğinden geçirerek skor tabelasını 1-1'e getirdi.

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Galatasaray ikinci yarıya adeta golle başladı. Galatasaray'ı öne geçiren golün mimarı yine Sara idi. Ceza sahasına kestiği topu Osimhen kafa ile Sallai'ye aktardı. Sallai'ye de fileleri havalandırmak kaldı. Osimhen maç boyunca çok gol kaçırdı ama nefes kesen bir mücadele ortaya koydu. Takım arkadaşlarını ateşledi, rakip savunmayı çok yordu, kim ne derse desin büyük oynadı yine Osimhen!

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Hakem Oğuzhan Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği kararlarla sarı-kırmızılı oyuncuları gerdi, sinirlendirdi! Galatasaray, öne geçtikten sonra farklı skor ararken kalesinde golü gördü. Galatasaray savunması dün çok hata yaptı. Abdülkerim çıktıktan sonra Davinson Sanchez tek başına savaşmak zorunda kaldı. O da bir yere kadar. Metehan'ın kumaşı çok iyi ama daha tecrübesiz.

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Okan hocadan Basthuayi hamlesi geldi hemen... Oyunun son bölümü, Galatasaray ile Berke arasında geçti. Galatasaraylı oyuncular vurdu; Berke kurtardı. Berke'nin içine Örümcek Adam, Süpermen, Hulk kaçmış gibiydi. Galatasaray, Muslera'nın yerine kaleci arıyor! Uzaklarda aramasın! Hemen alsın Berke Özer'i!

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - STANDARDI YOK

Kurumlar inatlaşmamalı... Çözümsel barış içinde futbola katkı sağlayan saygın çizgisini bozmamalı. İnat uğruna genç bir hakemi gündem olmuş polemiklerin üstüne niye bu derece psikolojik bir baskının altına atarlar anlamış değilim! Siz hakemi kazanmak mı istiyorsunuz kaybetmek mi ? Maçın ilk dakikası Thiam'ın eli Sallai'nin yüzünde net sarı ama vermedi.

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Eyüp ceza alanı içinde Yunus, Caner'in ellerini vücudunda hissettiği an penaltı beklentisi ile kendini bıraktı temas var fakat eylem yok penaltı olmaz. 22'de Osimhen-Claro mücadelesinde Claro topa vuruyor penaltı olmaz... Devamında Barışİlter kısa mesafe basit itmelere itibar edilmiyor çünkü yan yana mücadele içindeler...

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Hakemin sahadaki yorumu devam. Maçın önemli pozisyonu Sanchez-Thiam mücadelesinde Sanchez yere düşüyor sağ bacak dik krampon çivileri yukarıda rakibinin sol karın boşluğuna şiddeti yüksek olmayan sancak gaddarlık içeren ayakla bir teması var. Topla oynama durumu söz konusu değil, teşebbüsü bile kırmızı karttır. Hakem göstermedi. Ayak yukarı gelirken şortu sıyırıyor karın boşluğuna temas ediyor hakem çözemedi. VAR da çözemedi...

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Önceden sarısı olan Sanchez, 56'da rakibi Thiam'ın ayağına kontrolsüz net bir basması var, ikinci sarıdan ihraç olmalıydı. Hakem yine göstermedi, bir "tık" sabretti ihraç etmedi! Sanchez yatıp kalkıp hakeme dua etsin bu maçı ihraç olmadan tamamladığı için. Kurumlar arası gereksiz inatlaşma, ikliminde hakemin gösterdiği doğru sarı kartlar var göstermediği kartlar var, faul standardı yok.

Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Kendisine yapılan mobinglere karşı önlem alamadı, disipline edemedi. Çok deneyime ihtiyacı var çok. MHK'daki arkadaşlar lütfen bu genç hakemleri ezdirmeyin, yazık ediyorsunuz onlara. Futbolumuzun seyir kalitesini bozmayın provoke etmeyin. Böyle hakem yetiştirilmez, hakemlik böyle yönetilmez.

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