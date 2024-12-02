Galatasaray - Eyüpspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Hafta içi de AZ maçının özellikle ilk yarısında istenilen seviyenin oyun olarak altında kalmaları sarı-kırmızılı taraftarların kafasında soru işaretleri oluşturmasıyla bu maçın önemi bir kat daha değer kazanıyordu. Galatasaray 3/4/2/1 dizilişi ile başladı. Bu düzende takımın omurgasında 9 oyuncu ile oynamalarına rağmen karşı presi doğru yapamadıklarından çok hücum geçişi yediler. Bir an önce Okan hoca bu doğru olmayan 3'lü oyundan vazgeçmeli.

İlk yarı çok baskı yaptılar ve pozisyonlar ürettiler ama son vuruşlarda o beceriyi ancak tam devre biterken gösterip golü buldular. Sarı kırmızılılar için Osimhen önemli bir koz ama ona çok bağımlılar. 2. yarı başında Sallai'nin gölüyle öne geçtiler 2. yarıda ilk yarının son bölümündeki gibi çok oyuncuyla rakip ceza sahasına girdiler.