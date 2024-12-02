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Haberler Galatasaray Berke duvar ördü

Berke duvar ördü

Galatasaray karşısında 2 gol yemesine rağmen tam 12 kurtarışa imza atan Berke Özer, 1 puanın kazanılmasında önemli rol oynadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Berke duvar ördü

Eyüpspor'un 24 yaşındaki kalecisi Berke Özer, dün Galatasaray maçına damga vurdu. İlk dakikadan son ana kadar büyük bir konsantrasyonla sahada yer alan tecrübeli file bekçisi, meşin yuvarlağı 2 kez ağlarından çıkarsa da yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Galatasaray karşısında tam 12 kurtarışa imza atan Berke hem Eyüpspor'un RAMS Park'tan bir puanla ayrılmasını sağladı hem de kariyeri rekoru kırdı. Özellikle 53'te Barış Alper'in, 87'de ise önce Kerem Demirbay'ın ardından da Jelert'in şutlarında kalesine duvar ören Berke, maç sonu Eyüpspor tarafının önüne kadar gidip alkışladı.

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