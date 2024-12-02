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Haberler Galatasaray Berke devamlı susadı

Berke devamlı susadı

G.Saray’ın hocası, “Berke önemli kurtarışlar yaptı. Geçirdiği zaman dışında kurtarışlarındaki yere atlamalarını kutluyorum. Berke kenarda 8 kere su içti. Devamlı susadı” diye konuştu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Berke devamlı susadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçı sonrası konuştu. Buruk, "3 gün önce maç oynamış takıma göre iyi işler yaptık. Rakibimiz büyük kısmını yerde geçirdi. Yerde yatmayan yoktu. Kaleci her aut atışını geç attı. Bunu yönetecek hakem. Hakem gücünü hiç göstermedi. Çok tecrübesiz, çok genç. Trabzonspor- Fenerbahçe maçında da çok zorlandı. Bu seviye maçlara alışmamış. Onu kandırıyorlar mı, kandırmıyorlar mı?" dedi.

OYUN DEVAMLI DURDU

Berke Özer'e değinen Galatasaray'ın hocası, "3-2, 4-2, 5-2. Bir tanesini atmalıydık. Berke de önemli kurtarışlar yaptı. Geçirdiği zaman dışında kurtarışlarındaki yere atlamalarını kutluyorum. Berke kenarda 8 kere su içti. Devamlı susadı. Hakem daha erken kart göstermeliydi. Kurtarışlarından dolayı tebrik ediyorum. Atmamız gerekiyordu, atamadık. Oyun devamlı durdu! Hep durdu. Çok fazla yere yatma oldu" ifadelerini kullandı.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇİYOR

Eyüpspor'a eleştiri getiren Okan Buruk, "Bunlara alışacağız. Bunu iyi niyetle kullanan, kötü niyetle kullanan takımlar var. Rakibimiz iyi niyetli değil. Maalesef oyunun durmasının sebebi de hakemler. MHK Başkanı, hakem hocaları, hakemi eğitirken faul çalın, düdük çalın oluyor ilk öğütleri. Hakemlerin hepsi bunu yapıyor. Kötü bir yönetim vardı. Oyunu çok durdurdu. Maçın önüne hep geçiyor. Yönettiği her maçın önüne geçen bir hakem" dedi. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterirken "Hocam, sen ancak 1. Lig'de maç yönetirsin" diye sitem ettiği görüldü.

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