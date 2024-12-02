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Haberler Galatasaray Abdülkerim Bardakcı sahalara ne zaman dönecek? Sakatlığı ne? Kaçıracağı maçlar... | Galatasaray Haberleri

Abdülkerim Bardakcı sahalara ne zaman dönecek? Sakatlığı ne? Kaçıracağı maçlar... | Galatasaray Haberleri

Son dakika GS haberleri... Trednyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile 2-2 beraber kalırken, sarı kırmızılarda Abdülkerim Bardakcı sakatlanmıştı. Başta Galatasaray taraftarı olmak üzere sporseverler oyuncunun son durumunu arama motorlarına yazarak sorguluyor... Peki, Abdülkerim Bardakcı sahalara ne zaman dönecek? Hangi maçlarda forma giyemeyecek? Merak edilenler ve dahası haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 12:21
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Abdülkerim Bardakcı sahalara ne zaman dönecek? Sakatlığı ne? Kaçıracağı maçlar... | Galatasaray Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Galatasaray, maçın 34. dakikasında Abulkerim Bardakcı'nın sakatlanması ile şoka uğradı. Halil Akbunar ile girdiği ikili mücadelede sol arka bileğinden sakatlanan deneyimli savunma oyuncusu, sağlık ekibinin yaptığı incelemelerin ardından 39. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

STADI KOLTUK DEĞNEKLERİYLE TERK ETTİ

Maçın ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ı koltuk değnekleri ile terk eden Abdulkerim Bardakcı'nın son durumunu gören taraftarlar, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun sezonu kapatmasından endişelendi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Abdulkerim Bardakcı'nın sakatlık durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"DURUMU HİÇ İYİ DEĞİL"

İki sezon boyunca Galatasaray'da önemli işlere imza atan Abulkerim Bardakcı hakkında açıklamalarda bulunan Yener İnce, deneyimli savunma oyuncusunun sakatlığının iyi olmadığını açıkladı. İnce, "Abdülkerim Bardakcı'nın durumu hiç iyi değil" dedi.

"ABDULKERİM BARDAKCI BİR AY YOK"

30 yaşındaki milli futbolcunun sakatlığı hakkında A Spor ekranlarına değerlendirmelerde bulunan Kaya Temel, "Abdülkerim Bardakcı ile ilgili İlk aldığımız bilgi, durumunun ciddi olduğu ve aşil tendonu bölgesinden bir sakatlık yaşadığı. Tecrübeli stoperin bugün MR'ı çekilecek, en azından 1 ay sahalardan uzak kalacağına yönelik bir bilgi var" ifadelerini kullandı.

İŞTE ABDULKERİM BARDAKCI'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR:

Galatasaray-Eyüpspor maçında sakatlanan Abdulkerim Bardakcı'nın 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. İşte Bardakcı'nın kaçıracağı maçlar:

*Sivasspor-Galatasaray (8 Aralık Pazar)

*Malmö-Galatasaray (12 Aralık Perşembe)

*Galatasaray-Trabzonspor (16 Aralık Pazartesi)

*Kayserispor-Galatasaray (22 Aralık Pazar)

*5 Ocak 2025 (Oyuncunun Göztepe maçı ile sahalara dönmesi bekleniyor)

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