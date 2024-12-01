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Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Maçın gidişatına göre...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Maçın gidişatına göre...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da Okan Buruk açıklamalarda bulunuyor. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 18:33 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 18:43
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Maçın gidişatına göre...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Ligde namağlubiyet serisini sürdürmek isteyen sarı kırmızılılar, sezona Arda Turan yönetiminde mükemmel bir başlangıç yapmış olan Eyüpspor'dan 3 puanı alarak liderlik yarışında rakipleri arasındaki farkı açmak istiyor.

Mücadelenin öncesinde teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"SAKATLIK MEVSİMİ..."

Bu mevsim eksiklerin arttığı bir mevsim. Rakibimizde de bu çok. İyi bir kadroya yine sahipler ama hem kulübeden oyuncular anlamında hem başlangıç olarak farklılar. Ampem mi başlar, Saiz mi başlar diye düşünüyorduk. Dizilişi ve oyun sistemi olarak aşağı yukarı beklediğimiz 11. Kendi oyunumuzu ortaya koymak istiyoruz. 2.5 gün önce bir maç oynadık. Bir gün yolculuk, sonra rejenerasyon. İlk defa duran top, taktik çalışmadık. En kısa sürede oyuncuları nasıl dinlendiririz diye düşündük. Sonra testleri yaptık. Hangi oyuncular riskli onları çıkardık. Buna göre müdahale edeceğiz. Yorgunluk anında riski olan oyuncuları değerlendireceğiz. Bazı oyuncuları uzun süre vermeden dinlendirmeye çalışacağız.

ÜÇLÜ SAVUNMA KARARI

İyi bir 11'le çıkıyoruz. Kaan Ayhan'ın, Jakobs'un, Icardi'nin eksikliği var. Bugün yine 3'lü savunmayı kullanacağız. Bizim oyunumuz çok değişiyor. Oyun içerisinde 3 tane jokerimiz var, Yunus, Barış, Sallai. Onların oyun içerisinde mevkilerini değiştirebiliyoruz, sol sağ, önde kanatta...

"ARDA HOCA'YA PARANTEZ AÇMAK LAZIM"

Maçın gidişatına göre düşüncelerimiz olacak. Kazanmak istiyoruz. Eyüpspor lig 4'üncüsü. Arda Hoca'ya bir parantez açmak lazım, çok başarılı. Başarıları bize gurur ve mutluluk veriyor. Kazandığımız ve aradaki farkı açtığımız bir maç olur umarım.

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