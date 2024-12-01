Galatasaray - Eyüpspor maçı | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Park'ta Eyüpspor'u konuk ediyor.

Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Eyüpspor maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Metehan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Sallai, Osimhen

Eyüpspor: Berke, Dubois, Claro, Dorukhan, Caner, Taşkın, Halil, Emre, Tayfur, Bruno, Thiam

VICTOR OSIMHEN'DEN 11 MAÇTA 9 GOL

Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlıyor. Osimhen, sarı-kırmızılılar ile Süper Lig'de 7, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 olmak üzere toplam 11 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Osimhen bu gollerin 6'sını lig, 3'ünü de Avrupa'da kaydetti. ABDÜLKERİM BARDAKCI SARI KART SINIRINDA