Galatasaray - Eyüpspor maçı | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Park'ta Eyüpspor'u konuk ediyor.
Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Eyüpspor maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Metehan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Sallai, Osimhen
Eyüpspor: Berke, Dubois, Claro, Dorukhan, Caner, Taşkın, Halil, Emre, Tayfur, Bruno, Thiam
VICTOR OSIMHEN'DEN 11 MAÇTA 9 GOL
Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlıyor. Osimhen, sarı-kırmızılılar ile Süper Lig'de 7, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 olmak üzere toplam 11 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Osimhen bu gollerin 6'sını lig, 3'ünü de Avrupa'da kaydetti.
ABDÜLKERİM BARDAKCI SARI KART SINIRINDA
ABDÜLKERİM BARDAKCI SARI KART SINIRINDA
Sarı-kırmızılılarda ayrıca 1 futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor. Cimbom'un savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 15. haftada deplasmandaki Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray'da, Eyüpspor maçında Mauro Icardi, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs sakatlıklarından dolayı yer alamayacak.
Galatasaray'da, Eyüpspor maçında Mauro Icardi, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs sakatlıklarından dolayı yer alamayacak.