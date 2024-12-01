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Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bu akşam anladık ki...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bu akşam anladık ki...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında gerçekleşen Galatasaray - Eyüpspor maçının ardından sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, flaş açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 22:28 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 22:59
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Bu akşam anladık ki...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında gerçekleşen Galatasaray - Eyüpspor maçının ardından sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Geçmişte söylendi, futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyun diye. Bugün bu yaşandı. TFF Başkanı, hocamızın söylediği bir yorum üzerine, 'görürsünüz o hakem bir daha o stada geliyor mu' dedi. Bugün bu hakemi bilerek buraya gönderdi. Bütün herkesi yenmek zorundayız.

Biz rakiplerimizi de, hakemi de, TFF'yi de yeneceğiz. Şampiyon olmak istiyorsak bunu yapmalıyız. Bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı bütün maçlarımıza vereceksiniz. Biz hepinizi yenmek üzere hazırlanıyoruz. TFF Başkanı söylediğini yaptı. TV'ye çıkıyor Galatasaray'a konuşuyor.

Galatasaray'a diş geçiremezsiniz. Ne yaparsanız yapın. Hodri meydan diyorum. Bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır'ı istiyorum. Her yerde Galatasaray'a konuşuyorsunuz. Kapalı odalarda Galatasaray'ı hedef alıp konuşuyorsunuz. Galatasaray size ne yaptı?

Hiç kimse Galatasaray'la uğraşmaya kalkmasın. MHK'ye sesleniyorum, bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır verilsin yoksa başka şeyler konuşacağım."

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