TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni kalecisi Fransa'dan geliyor! Taffarel'den sonra bir ilk
Galatasaray, yaklaşık 13 yıldır kaleyi koruyan ve sözleşmesi sezon sonunda biten efsane ismi Fernando Muslera'nın yerine kaleci aramaya başladı. Cimbom, aradığı ismi ise Fransa'da buldu. Eğer bu transfer gerçekleşirse sarı-kırmızlılarda bir diğer efsane kaleci Claudio Taffarel'den sonra bir ilk yaşanacak. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 10:40
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Bu sonucun ardından 5 maç sonunda 11 puanı olan temsilcimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Süper Lig'de de yoluna namağlup devam eden Cimbom'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.
Devre arasında bek bölgelerine transfer yapması beklenen ekipte sıcak gelişmeler yaşanıyor.
2011 yılından bu yana kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Ülkesine dönmesine kesin gözüyle bakılan Uruguaylı eldivenin yerine geçebilecek bir isim aranıyordu.
Sarı-kırmızılı yönetim, aradığı ismi sonunda buldu.
GALATASARAY LYON'UN KALECİSİNE GÖZ DİKTİ
Transfermarkt'ta yer alan iddiaya göre; Galatasaray, Lyon'da forma giyen Lucas Perri'yi gündeme aldı.
Fransız ekibinin henüz sezon başında kadrosuna kattığı başarılı eldivenin sözleşmesi Haziran 2028 yılında sona erecek.
Lyon'un, Botafogo'dan 3 milyon 250 bin euroya kadrosuna kattığı Perri'nin güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
26 YIL SONRA İLK KEZ BREZİLYALI KALECİ
Sarı-kırmızılılar, Lucas Perri'yi transfer ederse kulüpte 26 yıl sonra bir ilk yaşanacak.
Perri, Galatasaray'da 26 yıl aradan sonra ilk transfer edilen Brezilyalı kaleci olacak.
Cimbom'da en son forma giyen Brezilyalı kaleci Claudio Taffarel'di.
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