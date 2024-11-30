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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni kalecisi Fransa'dan geliyor! Taffarel'den sonra bir ilk

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni kalecisi Fransa'dan geliyor! Taffarel'den sonra bir ilk

Galatasaray, yaklaşık 13 yıldır kaleyi koruyan ve sözleşmesi sezon sonunda biten efsane ismi Fernando Muslera'nın yerine kaleci aramaya başladı. Cimbom, aradığı ismi ise Fransa'da buldu. Eğer bu transfer gerçekleşirse sarı-kırmızlılarda bir diğer efsane kaleci Claudio Taffarel'den sonra bir ilk yaşanacak. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 10:40
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni kalecisi Fransa'dan geliyor! Taffarel'den sonra bir ilk

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni kalecisi Fransa'dan geliyor! Taffarel'den sonra bir ilk

Karşılaşmanın 2'nci yarısında başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni kalecisi Fransa'dan geliyor! Taffarel'den sonra bir ilk

Mücadeleye erken bir gol yiyerek başlayan sarı-kırmızılılar, ilk yarının bitmesine kısa bir süre kala Victor Osimhen'in golü ile eşitliği yakaladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni kalecisi Fransa'dan geliyor! Taffarel'den sonra bir ilk

Bu sonucun ardından 5 maç sonunda 11 puanı olan temsilcimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni kalecisi Fransa'dan geliyor! Taffarel'den sonra bir ilk

Süper Lig'de de yoluna namağlup devam eden Cimbom'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni kalecisi Fransa'dan geliyor! Taffarel'den sonra bir ilk

Devre arasında bek bölgelerine transfer yapması beklenen ekipte sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni kalecisi Fransa'dan geliyor! Taffarel'den sonra bir ilk

2011 yılından bu yana kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni kalecisi Fransa'dan geliyor! Taffarel'den sonra bir ilk

Ülkesine dönmesine kesin gözüyle bakılan Uruguaylı eldivenin yerine geçebilecek bir isim aranıyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni kalecisi Fransa'dan geliyor! Taffarel'den sonra bir ilk

Sarı-kırmızılı yönetim, aradığı ismi sonunda buldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni kalecisi Fransa'dan geliyor! Taffarel'den sonra bir ilk

GALATASARAY LYON'UN KALECİSİNE GÖZ DİKTİ

Transfermarkt'ta yer alan iddiaya göre; Galatasaray, Lyon'da forma giyen Lucas Perri'yi gündeme aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni kalecisi Fransa'dan geliyor! Taffarel'den sonra bir ilk

Fransız ekibinin henüz sezon başında kadrosuna kattığı başarılı eldivenin sözleşmesi Haziran 2028 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni kalecisi Fransa'dan geliyor! Taffarel'den sonra bir ilk

Lyon'un, Botafogo'dan 3 milyon 250 bin euroya kadrosuna kattığı Perri'nin güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni kalecisi Fransa'dan geliyor! Taffarel'den sonra bir ilk

26 YIL SONRA İLK KEZ BREZİLYALI KALECİ

Sarı-kırmızılılar, Lucas Perri'yi transfer ederse kulüpte 26 yıl sonra bir ilk yaşanacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni kalecisi Fransa'dan geliyor! Taffarel'den sonra bir ilk

Perri, Galatasaray'da 26 yıl aradan sonra ilk transfer edilen Brezilyalı kaleci olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yeni kalecisi Fransa'dan geliyor! Taffarel'den sonra bir ilk

Cimbom'da en son forma giyen Brezilyalı kaleci Claudio Taffarel'di.

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