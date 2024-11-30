TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Icardi iddiası! Bunu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da, Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Arjantin basını, yıldız ismin kariyerine dair çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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Icardi futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatında da çalkantılı günler geçiriyor.
Ve bu konuya dair önemli bir gelişme yaşandı.
Icardi hakkındaki flaş haberi ise Arjantin basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
Record'un Cadena 3 Arjantin'den derlediği habere göre; Galatasaraylı yıldız şu anda yaşadığı karmaşık aile durumu nedeniyle kesin olarak ülkesine dönmeyi planlıyor.
Icardi'nin son dönemde yaşadığı ailevi nedenlerden dolayı böyle bir karar almak zorunda olduğu belirtildi.
31 yaşındaki futbolcunun kariyerine Arjantin'de devam etmeyi hedeflediği ve bu noktada öne çıkan takımın River Plate olduğu aktarıldı.
River Plate'in, Galatasaray'ın Icardi için yapılacak teklifi kabul etme ihtimalinin düşük olduğunu bilmesine rağmen, yine de yıldız isimle ilgilendiği kaydedildi.
River Plate'in, Icardi'nin Arjantin'e dönmek istemesi nedeniyle şimdiden transfer için ellerini ovuşturduğu yazıldı.
Bu sezon sarı kırmızılılarda 14 maça çıkan Mauro Icardi, 6 gol ve 2 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Arjantinli ismin, Galatasaray ile olan kontratı 2026'da bitecek.
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