TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Icardi iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

31 yaşındaki futbolcunun kariyerine Arjantin'de devam etmeyi hedeflediği ve bu noktada öne çıkan takımın River Plate olduğu aktarıldı.

River Plate'in, Galatasaray'ın Icardi için yapılacak teklifi kabul etme ihtimalinin düşük olduğunu bilmesine rağmen, yine de yıldız isimle ilgilendiği kaydedildi.