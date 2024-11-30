  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Icardi iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Icardi iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da, Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Arjantin basını, yıldız ismin kariyerine dair çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 10:11
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kubilay Açıkgün
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Icardi iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Icardi iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Golcü futbolcu, Tottenham maçında yaşadığı talihsiz sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Icardi iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Pazartesi günü ameliyat olması beklenen Arjantinli forvetin, yeni sezonda sahalara dönmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Icardi iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Icardi futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatında da çalkantılı günler geçiriyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Icardi iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Ve bu konuya dair önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Icardi iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Icardi hakkındaki flaş haberi ise Arjantin basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Icardi iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Icardi iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Record'un Cadena 3 Arjantin'den derlediği habere göre; Galatasaraylı yıldız şu anda yaşadığı karmaşık aile durumu nedeniyle kesin olarak ülkesine dönmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Icardi iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Icardi'nin son dönemde yaşadığı ailevi nedenlerden dolayı böyle bir karar almak zorunda olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Icardi iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

31 yaşındaki futbolcunun kariyerine Arjantin'de devam etmeyi hedeflediği ve bu noktada öne çıkan takımın River Plate olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Icardi iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

River Plate'in, Galatasaray'ın Icardi için yapılacak teklifi kabul etme ihtimalinin düşük olduğunu bilmesine rağmen, yine de yıldız isimle ilgilendiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Icardi iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

River Plate'in, Icardi'nin Arjantin'e dönmek istemesi nedeniyle şimdiden transfer için ellerini ovuşturduğu yazıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Icardi iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Bu sezon sarı kırmızılılarda 14 maça çıkan Mauro Icardi, 6 gol ve 2 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Icardi iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Arjantinli ismin, Galatasaray ile olan kontratı 2026'da bitecek.

Beşiktaş'ta flaş teknik direktör gelişmesi!
Barcelona F.Bahçe'nin yıldızına talip oldu!
DİĞER
Avrupa’da Galatasaray Fenerbahçe derbisi ihtimali! Yıllardır konuşulan o eşleşme gerçek olabilir…
CANLI | Muhalifler Halep’in kalbinde: Şehrin yarısını ele geçirdiler iddiası! Şam rejiminden havalimanı hamlesi
G.Saray'ın yeni kalecisi Fransa'dan geliyor!
Çekya F.Bahçe'yi konuşuyor! İşte atılan manşetler
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Le Havre - Angers maçı ne zaman? Le Havre - Angers maçı ne zaman? 11:16
Montpellier - Lille maçı ne zaman? Montpellier - Lille maçı ne zaman? 11:12
Giovanni van Bronckhorst'tan şok eden talep! Giovanni van Bronckhorst'tan şok eden talep! 11:09
Heidenheim - Eintracht maçı ne zaman? Heidenheim - Eintracht maçı ne zaman? 10:57
Mainz - Hoffenheim maçı ne zaman? Mainz - Hoffenheim maçı ne zaman? 10:52
NBA'de Boston Celtics mağlubiyeti unuttu! NBA'de Boston Celtics mağlubiyeti unuttu! 10:50
Daha Eski
G.Saray'ın yeni kalecisi Fransa'dan geliyor! G.Saray'ın yeni kalecisi Fransa'dan geliyor! 10:40
Real Sociedad - Real Betis maçı ne zaman? Real Sociedad - Real Betis maçı ne zaman? 10:37
Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 10:22
Real Madrid - Getafe maçı ne zaman? Real Madrid - Getafe maçı ne zaman? 10:11
G.Saray'da flaş Icardi iddiası! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da flaş Icardi iddiası! Bunu kimse beklemiyordu 10:10
Villarreal - Girona maçı ne zaman? Villarreal - Girona maçı ne zaman? 10:08