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Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü evinde Eyüpspor'u konuk edecek. Cimbom zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk kritik randevu öncesi kadro tercihini belirledi. İşte sarı kırmızılıların, Eyüpspor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 12:16 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 12:18
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Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Çıktığı 12 müsabakada 11 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinde en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırdı.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Galatasaray, topladığı 34 puanla haftaya zirvede girdi.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de teknik direktör Arda Turan yönetiminde iyi bir performans sergileyen Eyüpspor ise 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Eflatun-sarılı takım, elde ettiği 22 puanla 4. sırada yer aldı.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

İLK RANDEVU

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun-sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Eyüpspor, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 76. takım olacak.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

GALATASARAY'IN ERTELEME TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Sarı-kırmızılı ekibin, maçın bir gün ertelenmesi talebi reddedildi.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 28 Kasım Perşembe günü yurt dışında maça çıktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig'de 14. hafta maçlarını 2 Aralık Pazartesi günü yapacak.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Galatasaray Kulübü, ligde şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden daha az dinlendikleri gerekçesiyle Eyüpspor maçının pazartesi günü oynanmasını talep etti. Bu istek Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmedi.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

SON 15 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 15 maçta mağlup olmadı.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

ICARDI, JAKOBS VE KAAN FORMA GİYEMEYECEK

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, karşılaşmada görev alamayacak.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra Kaan Ayhan ile Ismail Jakobs, Eyüpspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Cezası nedeniyle 13. haftadaki Sipay Bodrum FK maçında süre alamayan Davinson Sanchez ligde formasına kavuşacak.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Galatasaray'da tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Abdülkerim, karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 15. haftadaki Net Global Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımı sırtlıyor.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, çıktığı son 8 resmi maçın 6'sında fileleri havalandırdı.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Süper Lig'deki son 5 maçın 4'ünde gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki santrfor, 6 kez ağları sarstı. Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 2 karşılaşmada 3 gollük katkı verdi. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı toplam 11 müsabakada 9 kez gol bularak önemli bir oran yakaladı.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Galatasaray'ın Belçikalı santrforu Michy Batshuayi ise son 2 Süper Lig maçında birer gol buldu. Batshuayi, ligde 4, Avrupa'da 2 gol atarak takımına katkı sağladı.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

ARDA TURAN İÇİN ÖZEL MAÇ

Galatasaray maçı, ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan için farklı bir anlam taşıyacak.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Arda Turan, İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona formaları giydi. Daha sonra Başakşehir'e transfer olarak Türkiye'ye dönen Turan, futbolu "yuvası" Galatasaray'da bıraktı.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmazları arasına giren Arda Turan, futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşıyor.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Eflatun-sarılı takımı Süper Lig'e çıkararak önemli bir başarı gösteren Arda Turan, maçla efsanesi olduğu takıma karşı teknik adamlık kariyerinde ilk kez sahada yer alacak.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

EYÜPSPOR'DA KRİTİK EKSİKLER

Eyüpspor, Galatasaray maçında 7 önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Eflatun-sarılı takımda Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal sarı-kart cezaları, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Umut Meraş ve Ruben Vezo ise sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Yolların ayrılacağı iddia edilen ve son 3 lig maçında süre alamayan Jonjo Shelvy'nin de maçta görev alması beklenmiyor.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

OKAN BURUK KARARINI VERDİ!

Öte yandan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Eyüpspor maçı öncesi kadro kararını verdi.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

Başarılı hocanın, Eyüpspor karşısında önemli değişikliklere gideceği belirtildi.

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

İşte sarı kırmızılıların muhtemel 11'i...

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

MUSLERA

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

DAVINSON

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

METEHAN

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

ABDÜLKERİM

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

TORREIRA

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

SARA

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

BERKAN KUTLU

Okan Buruk'tan zorunlu karar! İşte Galatasaray'ın Eyüpspor maçı 11'i

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